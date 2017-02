Vermischtes Hahnbach

Auf 80 bewegte und arbeitsreiche Jahre blickte Adolf Sehr bei zufriedenstellender Gesundheit zurück. Neben der Verwandtschaft kamen viele Bekannte, um den überaus hilfsbereiten Jubilar die Glückwünsche zu überbringen. Für die Marktgemeinde überreichte Bürgermeister Bernhard Lindner einen Geschenkkorb samt Urkunde. Pfarrer Hans-Peter Heindl und Alois Franz vom Seniorenkreisteam gratulierten im Namen der Pfarrei.

Der Jubilar kam als sechstes von neun Kindern in Bernricht zur Welt. Im Anschluss an die Schulzeit in Ursulapoppenricht absolvierte er eine Metzgerlehre. Nach Tätigkeiten als Bauarbeiter verdiente er sich ab 1964 bis zum Eintritt in den Sozialplan im Jahre 1990 sein Geld in der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg. 1959 heiratete er Anna Strobl aus Kümmersbuch. Mit ihr erbaute er 1976 mit viel Eigenleistung im Gartenweg ein Haus. Ein Sohn und vier Töchter gingen aus der Ehe hervor, von denen er schon zwei mit zu Grabe tragen musste. Inzwischen gehören zehn Enkel und zwei Urenkel zur Familie.Langeweile ist für Adolf Sehr ein Fremdwort. So lange er konnte, war die Waldarbeit sein Hobby. Mit viel Glück entkam er dabei einem schweren Unfall, wofür er zum Dank in der Frohnbergkirche eine Dauerwallfahrtskerze stiftete. Von 2003 bis 2015 ging er als Wertstoffhofarbeiter in Hahnbach, Hirschau und Sulzbach-Rosenberg den Anlieferern zur Hilfe. Ein großes Anliegen ist ihm ein gutes Auskommen mit der Nachbarschaft.Mit der Lektüre der Amberger Zeitung und dem Fernsehen hält er sich auf dem Laufenden. Zu seiner wichtigsten Gepflogenheit gehört der sonntägliche Kirchgang mit anschließendem Frühschoppen. Im Vereinsleben ist er der Siedlergemeinschaft als Mitglied verbunden, deren Vorstand sich in die Schar Gratulanten zu seinem Festtag einreihte.