Vermischtes Hahnbach

02.04.2017

4

0 02.04.2017

(ibj) Ihr Leben ist gezeichnet von ehrenamtlichen Bemühungen für ihre Mitbürger. So verwunderte es nicht, dass die Zahl der Gratulanten zum 80. Geburtstag von Aloisia Gleich groß war. So überbrachte 2. Bürgermeister Georg Götz Glückwünsche mit Geschenkkorb und Urkunde. Er dankte für unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit. Für die Pfarrei gratulierte Ruhestandspfarrer Hans-Peter Heindl mit Seniorenkreismitarbeiterin Bärbel Iberer.

Die Jubilarin kam als ältestes von fünf Kindern in der Familie Höppler in Obermarkschlag im Böhmerwald zur Welt und wurde 1946 aus ihrer Heimat vertrieben. Nach der Schulzeit in Obing (Oberbayern) arbeitete sie in der Landwirtschaft. 1962 heiratete sie den Berufssoldaten Florian Gleich und kam mit ihm 1964 nach Hahnbach. Zwei Söhne und zwei Töchter gingen aus der Ehe hervor. Ihr ganzer Stolz sind vier Enkelinnen. Als "Gleich Luis" wurde sie in Hahnbach zu einem Begriff. Der Kneippverein wuchs ihr ans Herz. In ihrer 20-jährigen Zeit als Vorsitzende wuchs dieser auf 300 Mitglieder. Unermüdlich setzte sie sich für den Bau der Kneippanlage am Sportgelände ein. Ihre Verdienste im Kneippverein fanden mit der Ernennung zur Ehrenvorsitzenden Anerkennung. 1985 rief sie die Behinderten- und Krankenbetreuung in der Gemeinde ins Leben. Sie leitete diese mit Sorge und Hingabe bis 2010. Für ihre Verdienste im Ehrenamt wurde ihr das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen. Von der Marktgemeinde erhielt sie die Bürgermedaille in Bronze bereits 2002.Trotz wiederholter schwerer Erkrankung besucht sie immer noch viele Veranstaltungen.