Vermischtes Hahnbach

22.12.2016

3

0 22.12.2016

In heimeliger Atmosphäre die Besucher zur Ruhe kommen lassen, sie vom Getriebe dieser angeblich staden Zeit abholen und mit Musik und Gesang auf das Weihnachtsfest einstimmen - das wollte die evangelische Kirchengemeinde mit ihrer besinnlichen Stunde im Andreas-Raselius-Haus. Pfarrer Roland Kurz konnte viele Besucher beider Konfessionen begrüßen. Mit einfühlsamer Musik aus der von Willi Bohn komponierten Sachranger Messe sorgte die Veehharfengruppe mit Leiterin Christel Kredler für beruhigende Stimmung. Diakonin Irene Elsner überlegte, warum Gott zu den Menschen kommt und gab die Antwort: "Weil er sie liebt." Die Hahnbacher Sänger unter Leitung von Andreas Hubmann trugen innig und sonor "O Heiland reiß die Himmel auf", "Sing ma im Advent", "Vatramt und vaschloufa" und einem ruhigen Jodler vor. Nach den Mundart-Liedern "Und drauß' geht da Wind" und "Im Wald is so staad" sowie einem Andachtsruf aus der Waldlermesse endete die besinnliche Stunde mit "Wir sagen euch an, den lieben Advent".