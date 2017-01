Vermischtes Hahnbach

Eine gute Tradition ist es in Hahnbach, dass in der letzten Marktgemeinderatssitzung des Jahres Männer und Frauen für das Blutspenden geehrt werden.

Tat mit Wirkung

Einladung ins Gasthaus

Bürgermeister Bernhard Lindner lobte die Spender für ihr verantwortungsvolles Engagement für Leben und Gesundheit der Mitmenschen. Gerade in einer Zeit, in der Hilfsbereitschaft und Uneigennützigkeit keine Selbstverständlichkeit mehr seien, träten sie unauffällig und unspektakulär, in nicht wenigen Fällen sogar als Lebensretter in Erscheinung, hob das Gemeindeoberhaupt hervor. Damit hätten sie dem Slogan des Roten Kreuzes "Schenke Leben - spende Blut" alle Ehre gemacht. Es handle sich beim Blutspenden um eine Tat mit besonderer Wirkung.Lindner dankte aber auch den ehrenamtlichen Helfern der Ortsgruppe des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), die den Blutspendedienst in Hahnbach seit Jahrzehnten zuverlässig aufrechterhalten würden. An vier Spendeterminen hätten sich im vergangenen Jahr in Hahnbach 416 Menschen, unter ihnen 24 Erstspender, Blut abzapfen lassen - "ein ausdrücklicher Akt praktizierter Nächstenliebe". Für das BRK verdeutlichte Christian Birner die Wichtigkeit dieser medizinisch unverzichtbaren Dienstleistung. Bei der Gemeinde und der Schulleitung bedankte er sich für die Überlassung der nötigen Räume. Auch den vielen stillen Helfern galt sein Dank.Für 50-maliges Blutspenden wurden Christian Birner und Christian Graf geehrt. 75 Mal kamen Reinhard Neißwirth und Stefan Weiß. Auf 100 Mal brachte es Martin Weiß. Auf 125 Einträge im Blutspenderpass kann Helmut Wild stolz sein. Alle Geehrten erhielten Urkunden und die goldene Ehrennadel des Blutspendedienstes. Die Einladung ins Gasthaus Härtl und Präsente waren der Dank des Bürgermeisters.