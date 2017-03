Vermischtes Hahnbach

01.03.2017

7

0 01.03.2017

Süß. Die Intervalle zwischen den Sitzungen des Festausschusses werden immer kürzer: Auf Hochdruck laufen bei der Feuerwehr Süß die Vorbereitungen für die 125-Jahr-Feier. Drei Tage lang will der Verein von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juli, dieses Jubiläum feiern.

Unter Federführung von Vorsitzendem Tobias Wendl und Festleiter Werner Kohl arbeitet der Festausschuss ein umfangreiches Programm für dieses Großereignis aus. Wichtiger Meilenstein ist dabei die Suche nach einem Schirmherrn. Deshalb rückte eine Abordnung des Gremiums bei Bürgermeister Bernhard Lindner im Rathaus an, um ihn in aller Form dieses Amt anzutragen. Das Gemeindeoberhaupt ließ sich nicht lange bitten und gab spontan sein Jawort. Er freue sich über diese ehrenvolle Aufgabe, zumal er selbst seit seiner Jugend dieser Wehr angehört. Nachdem die Süßer bereits Landrat Richard Reisinger als Ehrenschirmherr gewonnen hätten, sei ihm vor dieser Herausforderung nicht bange.In gemütlicher Runde wurde mit den Bittstellern bei Umtrunk und Brotzeit der grobe Rahmen des Festes besprochen. Als nächster Akt steht am Samstag, 11. März, das Patenbitten bei der Hahnbacher Wehr an. Sie soll den Nachbarn aus Süß in bewährter Manier zur Seite stehen.