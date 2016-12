Vermischtes Hahnbach

30.12.2016

3

0 30.12.2016

(ibj) Wenn es nach dem Sprichwort "Applaus ist das Brot des Künstlers" geht, dann brauchen die Theaterspieler des katholischen Burschenvereins und der Mädchengruppe bei ihren Aufführungen in den Weihnachtstagen und Anfang Januar im Rittersaal keine Angst wegen zu kleiner Portionen haben. Bei vielen Pointen und Anspielungen auf Anwesende gibt es in dem Dreiakter "Weil's wurscht is" fast drei Stunden lang viel zu lachen.

In der Komödie von Marianne Santl betreibt Oskar Bachhuber (Christian Seifert) mit seiner Frau Emma (Kristin Ringer) eine Metzgerei. Sein Bruder Max (Christof Reichert) sowie sein Sohn Wolfi (Thomas Ritter) arbeiten mit und haben ständig einen Scherz auf Lager, ähnlich wie Knecht Quirin (Tobias Christau). Die resolute Chefin des Hauses führt ein strenges Regiment und hat ihre liebe Not mit den vier Männern und der ungeschickten Magd Burgl (Luisa Iberer).Auch als Pfarrgemeinderatsvorsitzende fühlt sie sich dazu verpflichtet, für Ordnung zu sorgen. Dagegen nimmt es ihr Schwager Max mit der Treue nicht so genau und will die Heirat mit seiner Freundin Gundi (Nina Birzer) hinausschieben. Auch Quirin und Wolfi haben nichts gegen kleine Abenteuer. So planen die drei den nächsten Betriebsausflug nur mit männlicher Belegschaft, um richtig die Sau rauszulassen.Die Dorfratschn Fanny (Katrin Weiß) überredet Emma zu einer Wallfahrt nach Altötting. Inzwischen stellt sich heraus, dass das Lehrmädchen Steffi (Laura Winkler) mit dem Wirtsboum Lugge (Christopher Richter) eine Liebschaft unterhält. Am Tag der Wallfahrt findet Burgl einen Brief, in dem ein "Spatzerl" sein baldiges Kommen ankündigt. Keiner der Männer fühlt sich angesprochen, bis es ihnen dämmert, dass dieser Brief mit dem letzten Betriebsausflug zusammenhängen könnte.Das unter der Regie von Jürgen Huber einstudierte und mit der Maske von Tanja Krieger, Cornelia Sollfrank und Christina Winkler gestaltete Lustspiel wird nochmals aufgeführt heute sowie am Donnerstag, 5. Januar, und am Samstag 7. Januar, jeweils um 19.30 Uhr.Karten können reserviert werden und sind im Vorverkauf für sieben Euro unter 0173/2 59 69 30 oder an der Abendkasse erhältlich.