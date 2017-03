Vermischtes Hahnbach

01.03.2017

Auch das Landesamt für Umwelt (LfU) hat bei dem Fass, das am Donnerstag in einem Waldstück bei Dürnsricht (Gemeinde Hahnbach) entdeckt wurde und das mit einem aufgesprühten Flügelrad als Warnsymbol für Radioaktivität versehen war, keine Hinweise auf gefährliche Strahlung gefunden.

Mysteriöses Flügelrad

Laut einem Sprecher des Landesamtes wurde das Fass "mit einem hochsensiblen In-Situ-Gammaspektrometrie-Messverfahren" untersucht. Die Langzeitmessung "unter Beachtung der allgemein üblichen Arbeitsschutz- und Strahlenschutzmaßnahmen" erfolgte demnach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Es ergab sich keine Spur von Radioaktivität.Auch die Beschaffenheit des Fasses - laut LfU ein Standard-Spundlochfass, das beispielsweise auch als Ölfass Verwendung findet - lässt keine Rückschlüsse auf einen ungewöhnlichen Inhalt zu. "Dem LfU ist nicht bekannt, dass in Bayern solche Fässer für die Aufnahme radioaktiver Stoffe verwendet werden", teilte das LfU am Mittwoch mit.Ein bisschen mysteriös wird es allerdings beim Blick auf das Flügelrad: "Beim Strahlenwarnzeichen sind Sprühränder erkennbar - es wurde offensichtlich nicht professionell aufgebracht", analysierte das LfU und wies gleichzeitig darauf hin, dass missbräuchliche Verwendung des Strahlenwarnzeichens gemäß § 68 Strahlenschutzverordnung unter bestimmten Bedingungen ordnungsrechtlich verfolgt werden.