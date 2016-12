Vermischtes Hahnbach

23.12.2016

23.12.2016

Hahnbach/Gebenbach. Der bundesweite Vorlesetag als gemeinsamer Aktionstag für das Vorlesen von der Zeitung "Die Zeit", Stiftung Lesen und Deutsche-Bahn-Stiftung findet seit 2004 jedes Jahr statt. Er setzt ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens und versucht, Begeisterung dafür zu wecken. Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, trägt an diesem Tag anderen etwas vor.

Merkwürdige Lehrerin

In Hahnbach besuchte Bürgermeister Bernhard Lindner laut einer Pressemitteilung schon traditionell die vierte Klasse und trug den aufmerksamen Kindern Abenteuer aus dem amüsanten Buch von Sabine Ludwig "Miss Braithwhistle" vor, einer merkwürdigen Lehrerin mit gelegentlichen Zauberkräften. In Gebenbach freuten sich die Kinder der vierten und ersten Klasse über den Besuch von Bürgermeister Peter Dotzler, der bei den Älteren Schildbürgerstreiche vorstellte. Bei den Jüngeren gab er Episoden aus der lustigen Geschichte "Nur für einen Tag" von Manfred Mai, in dem ein Kind für einen Tag die Rolle mit seinem Papa tauscht, zum Besten.Aber auch Schüler selbst wurden zu Vorlesern: Die Mädchen und Buiben der Klasse 2 b besuchten den Kindergarten in Gebenbach und lasen aus "Der Buchstabenräuber" sowie "Hase und Igel" vor. Außerdem erhielten viele bereits bestehende Lesepatenschaften an der Schule zwischen älteren und jüngeren Kindern an diesem Tag besonders viel Raum für gemeinsames Lesen.