Vermischtes Hahnbach

19.01.2017

19.01.2017

(ibj) Der Markt Hahnbach hat bereits das zwei Elektroauto für seinen Fuhrpark in Dienst gestellt. Mit einem Volkswagen E-up werden künftig die Mitarbeiter des Rathaus auf die Baustellen, zu Besichtigungen oder bei Dienstfahrten im Gebiet der gesamten Verwaltungsgemeinschaft unterwegs sein.

Photovoltaik auf dem Dach

Der bereits seit zwei Jahren auf der Kläranlage für Kontrollfahrten zwischen Pumpwerken und Klärwerk genutzte elektrische Kastenwagen erhält damit solaren Zuwachs. Möglich wurde dies durch eine Umsetzungsförderung, für die die AOVE mit dem integrierten Klimaschutzkonzept die Basis gelegt hat. Dadurch ergibt sich eine Förderung für die Anschaffung des E-Mobils von 50 Prozent, was immerhin den Anschaffungspreis auf rund 12 000 Euro reduziert. Fördervoraussetzung war weiterhin die Stilllegung eines konventionellen Fahrzeugs aus dem gemeindlichen Bestand. Die Schüssel für den Wagen überreichten Sabine Recknagel und Martin Meister vom Autohaus Meister in Sulzbach-Rosenberg im Beisein von AOVE-Klimaschutzmanager Markus Schwaiger an Bürgermeister Bernhard Lindner.Der Markt Hahnbach will noch auf dem Dach des Rathauses eine Photovoltaikanlage installieren. "Damit wird die Sache erst rund", sagte Bürgermeister Bernhard Lindner. Der Sonnenstrom könne sowohl für die im Rathaus tagsüber laufenden PCs, Drucker und Kopierer als auch für das neue Dienstfahrzeug verwendet werden. Dadurch werde sich der Verbrauch von fossilen Energieträgern weiter reduzieren, ist sich der Rathaus-Chef sicher. "Das Hahnbacher Rathaus dürfte damit eines der regenerativsten Rathäuser in ganz Bayern sein", so Lindner nicht ohne Stolz.