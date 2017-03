Vermischtes Hahnbach

Amberg-Sulzbach. Die Arbeit für Senioren im Landkreis wäre ohne Ehrenamtliche nicht denkbar. Diese sind - sei es in der Nachbarschaftshilfe, bei Verbänden oder Vereinen - wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Gemeinschaft. Als Wertschätzung dieser Arbeit und um diesen Personenkreis noch enger zu vernetzen und auch fachlich zu unterstützen, gibt es am Montag, 22. Mai, ab 9.30 Uhr im Kloster Ensdorf den ersten Helfertag. Die Teilnehmer erwarten Workshops, Informationen zu unterstützenden Themen der Arbeit sowie diverse Hilfsangebote. Auf dem Programm stehen je ein 90-minütiger Erste-Hilfe- und ein Kinaesthetics-Grundlagenkurs. Da Lachen bekanntlich gesund ist, wird ein Schnupperkurs in Lachyoga und Körperwahrnehmung angeboten. Fachreferenten beleuchten am Nachmittag Themen des Älterwerdens.

Am Ende stehen Meditation und Qui-Gong auf dem Programm. Mitmachen können alle Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit. Die Teilnahme ist gratis. Finanziert wird der Tag durch den Landkreis, Spender und Sponsoren. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule Amberg-Sulzbach erforderlich. Formulare gibt es unter www.altwerdenzuhause.de. Meldeschluss ist am Montag, 15. Mai.