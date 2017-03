Vermischtes Hahnbach

09.03.2017

Ursulapoppenricht. (ibj) In beeindruckender Harmonie verlief die Generalversammlung des Männergesangvereins Ursulapoppenricht (MGV) im Sportheim. Bei den Neuwahlen wurden alle Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimmen gewählt. Ein besonderes Gedenken galt dem verstorbenen Ehrenvorsitzenden Gerhard Wagner, der 26 Jahre als Vorsitzender den MGV führte.

Ereignisreiches Jahr

Kulturelle Größe

Neuwahlen MGV Ursulapoppenricht



Vorsitzender: Anton Kohl



Stellvertreter: Hans Wiesnet



Kassier: Bernhard Ehbauer



Schriftführer: Georg Wagner



Film- und Bildarchivar: Hans Fischer



Beisitzer für aktive Mitglieder: Clemens Bauer und Willi Müllhofer



Beisitzer für fördernde Mitglieder: Willibald Götz



Notenwarte: Markus Ibler und Hans Wiesnet



Kassenprüfer: Konrad Koch und Alfred Meissner



Chorleiter: Ludwig Wendl (ibj)

Vorsitzender Anton Kohl berichtete von einem sehr ereignisreichen Sängerjahr. Der MGV zählt derzeit 174 Personen, davon 21 aktive Sänger mit einem Durchschnittsalter von 64 Jahren. Erfreut teilte er den Zugang von fünf Neumitgliedern mit. Die Mitgestaltung von Gottesdiensten, Umrahmung von Weihnachtsfeiern und Jubiläen, gemeinsames Singen mit Nachbarchören und die Mitwirkung an Veranstaltungen der Sängergruppe Amberg und des -kreises Nordoberpfalz seien ein Beitrag zum Erhalt der Attraktivität des Chores. Als bedeutende Veranstaltungen bezeichnete Kohl das geistliche Konzert der Sängergruppe in der Pfarrkirche St. Ursula und die Fahrt nach Polen. Für heuer stellte er einen Drei-Tage-Ausflug in den Odenwald vom Samstag, 15., bis Montag, 17. Juli, vor. Die freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem MGV Gebenbach und dem MGV Hahnbach sei angenehm. Besondere Anerkennung hatte er für Chorleiter Ludwig Wendl: "Mit Leib und Seele leitet er unseren Chor." Der Spaß der Aktiven am Gesang mit ihm zeige sich im guten Besuch der Singstunden. Stellvertretender Vorsitzender Hans Wiesnet informierte umfassend über die Veranstaltungen der Sängergruppe Amberg und des -kreises Nordoberpfalz.Detailliert und amüsant gab Schriftführer Georg Wagner den Protokollbericht und dankte Hermann Sehr für die Aktualisierung der Fotosammlung. Schatzmeister Bernhard Ehbauer wartete mit beruhigenden Zahlen auf. Großen Anteil daran hätten auch viele Spenden. Voll des Lobes über die Sänger war Wendl. Der gute Ruf des Chores als Kulturträger soll beibehalten werden. Besonders dankte er Beate Stiegler für die Unterstützung in den Singstunden am Klavier. Die Pflege des Notenmaterials durch Hans Wiesnet und Markus Ibler sei vorbildlich. Auch im kommenden Jahr werde der Chor wieder bei überörtlichen Veranstaltungen gefordert.Für den Markt und den Hahnbacher Kulturausschuss dankte dessen Sprecher der Musikgruppen, Günter Winter, für die Aktivitäten des Vereins. Der Chor sei eine kulturelle Größe und unverzichtbarer Bestandteil im Vereinsleben. Mit dem Sängerspruch "Grün die Wälder" und einem Film von der Fahrt nach Polen wurde die Versammlung beendet.