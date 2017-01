Vermischtes Hahnbach

29.01.2017

Die Erlöse aus Veranstaltungen des Elternbeirats und der Tagesstätte St. Josef kommen Kindern zugute. So ging der Ertrag aus den Spendentütchen der Kinder zur Martinsfeier in Höhe von 620 Euro komplett an das Kinderpalliativteam Ostbayern des Klinikums St. Marien Amberg. Mit der persönlich überreichten Spende möchten Tagesstätte und Elternbeirat die Arbeit des Palliativteams unterstützen und ihre Wertschätzung zeigen. Der Betrag wird zweckgebunden für das SAPPV-Team der Kinderklinik verwendet. Den Gewinn aus dem vergangenen Basar rundete der Elternbeirat auf und ermöglichte somit eine Spende von je 150 Euro an alle vier Gruppen der Kindertagesstätte zur freien Verwendung. Die Sternengruppe möchte mit Lichteffekten eine Snoezelen-Ecke gestalten. Eine Renovierung der Puppenecke sowie ein Werkzeugkoffer schwebt der Frechdachsgruppe vor.

Die Sonnengruppe plant, mit der Spende diverses Spielmaterial anzuschaffen. Die Krippengruppe Storchennest investiert in eine Blumenmatratze als Sitzgelegenheit.