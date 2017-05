Vermischtes Hahnbach

14.05.2017

14.05.2017

(ibj) Zu einem überraschenden Erfolg wurde die Solibrot-Aktion, die auf Anregung des Katholischen Frauenbundes (KDFB) für das Hilfswerk Misereor in der Pfarrei Hahnbach organisiert worden war. Nach dem Motto des afrikanischen Sprichworts "Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern", wurde deshalb in der Bäckerei Wiesnet ein spezielles Mehrkornbrot aus Roggen-, Weizen- und Dinkelmehl, sowie Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Sesam und Karotten gebacken.

Verkauft wurde dieses Brot mit einem Benefizanteil von 50 Cent pro Pfund im Sortiment. Über 600 Mal ging es über die Ladentheke. Zusammen mit Spenden kam der Betrag von 410 Euro zusammen.Das Geld fließt in die Förderung benachteiligter Frauen in Timor-Leste (Osttimor). Die Führungskreisfrauen bedankten sich mit Ruhestandspfarrer Hans-Peter Heindl bei der Bäckerei für die Unterstützung und meinten: "So geht Liebe und Solidarität durch den Magen."