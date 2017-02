Vermischtes Hahnbach

23.02.2017

Große Aufregung um ein Fass: Ein Autofahrer entdeckte es am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück bei Dürnsricht. Das Erschreckende daran: Das aufgedruckte Flügelrad ließ auf radioaktive Strahlung schließen.

Dreifach getestet

(san) Dem Mann war das in einen blauen Müllbeutel verpackte Fass an der Straße zwischen Dürnsricht und Iber aufgefallen. Vor allem das aufgesprühte Flügelrad, ein Zeichen für Radioaktivität, war ihm ins Auge gestochen. Deshalb verständigte er umgehend die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg. Als die Beamten vor Ort waren, forderten sie den bei der Amberger Verkehrspolizei angesiedelten Gefahrguttrupp des Polizeipräsidiums Oberpfalz an.Alarmiert wurden auch die Feuerwehren, rund 20 Aktive aus Hahnbach, Schönlind und Sulzbach rückten aus, um unter anderem die Straße zwischen dem Ortsausgang von Dürnsricht und einem nahe gelegenen Waldstück zu sperren. Relativ schnell kam die Entwarnung: In dem Fass befand sich nichts, was strahlte. Die Spezialisten des Gefahrguttrupps der Polizei hatten bereits im Vorbeifahren ein Messgerät eingeschaltet. Das Radeye, ein hochempfindliches Warngerät für Strahlung, ist relativ neu. Dieses schlug ebenso wenig an wie der Dosisleistungswarner, mit dem bei einer Strahlenkontamination die Absperrgrenzen festgelegt werden. Und schließlich sorgte auch noch ein Wischtest für Klarheit: Dem eingepackten Fass haftete nichts Radioaktives an.Die beiden Beamten des Gefahrguttrupps der Polizei holten das Fass, das leer war, und brachten es zu ihrem Fahrzeug. Sie packten es in einen weiteren Sack und nahmen es mit auf die Dienststelle. "Das kommt jetzt zum Landesamt für Umwelt und wird dort untersucht", erklärte einer der Polizisten.Woher das gelbe 60-Liter-Spundlochfass stammt und wer das Flügelrad als Zeichen für Radioaktivität mit schwarzer Farbe auflackiert hat, ist nach wie vor unklar. An den Einsatzort war auch Hahnbachs Bürgermeister Bernhard Lindner geeilt. "Gott sei Dank ist nichts", sagte er erleichtert. Und im Ort lugten ein paar Jungs im Grundschulalter neugierig um die Kurve. Sie hatten gehört, was Radioaktives sei gefunden worden. Als die Polizei und die Feuerwehren abrückten, schwangen sie sich wieder auf ihre Fahrräder und brausten davon.Eine radioaktive Gefahr hatte es im Landkreis vor 22 Jahren gegeben: Im August 1995 war auf der Autobahn A 6 zwischen Ursensollen und Sulzbach-Rosenberg ein Kleinlaster verunglückt. Das Fahrzeug hatte eine brisante Fracht an Bord: Iridium 192, ein gefährliches Nuklearmaterial, das schwere Gesundheitsschäden auslösen kann.Der damals 28 Jahre alte Fahrer des Unglückswagens war zwar schwerverletzt worden, war aber ansprechbar und konnte den Rettungskräften sagen, dass er einen „Strahler“ geladen hatte. In der Kapsel, die nicht beschädigt wurde, hatte sich lediglich eine geringe Menge Iridium befunden, die Bevölkerung war zu keiner Zeit gefährdet. Messungen hatten ergeben, dass bereits in einem Abstand von einem Meter keine Strahlung mehr feststellbar war. In Strahlenschutzanzügen bargen Feuerwehrleute die Holzkiste mit der Iridium-Kapsel. Der radioaktive Stoff war zur Prüfung von Schweißnähten gedacht.