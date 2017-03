Vermischtes Hahnbach

10.03.2017

10.03.2017

Premiere bei der Feuerwehr Hahnbach: Erstmals steht eine Frau an der Vereinsspitze. Marion Bäumler löst Gerhard Preuß ab, der nach neun Monaten als Vorsitzender ohne konkrete Begründung zurückgetreten war.

Vorstand Vorsitzende: Marion Bäumler Stellvertreter: Philipp Gebert



Kassier: Wolfgang Gebert



Schriftführerin: Annemarie Lindner



Vertrauensleute: Verena Gebert, Richard Schuster, Markus Weber und Josef Winkler (ibj)

In der Jahreshauptversammlung konnten bei den Neuwahlen problemlos alle Posten besetzt werden. Von den 271 Mitgliedern zählen 76 männliche und 13 weibliche zur aktiven Truppe.Für den abwesenden Vorsitzenden trug dessen Stellvertreter Rudi Siegert den Bericht vor. Neben gesellschaftlichen Veranstaltungen wie der Teilnahme an Marktfest, Adventsmarkt und Ferienprogramm stellte er besonders die Gründung der Kinderfeuerwehr (Löschküken) heraus. Der Kassenbericht belegte solide und geregelte Finanzen dargelegt. Für die Kinderfeuerwehr gab es eine Spende von 1555 Euro.Kommandant Michael Iberer sprach angesichts 51 Einsätzen (10 Brände, 23 technische Hilfeleistungen und Verkehrsunfälle, 14 Absperrdienste und Sicherheitswachen, 4 Tierbergungen und Wespennetzversetzungen) von einem lebhaften Jahr. Rund 670 Helferstunden wurden dabei abgeleistet.Als einschneidensten Einsatz bezeichnete er den Wohnhausbrand in der Amberger Straße. Dabei wurde laut Iberer deutlich, "dass trotz des flächendeckenden Wasserleitungsnetzes der Schlauchwagen und das Tanklöschfahrzeug unersetzlich sind". Ein Knackpunkt sei die Tagesalarmsicherheit. Um die Einsatzfähigkeit weiterhin personell sicher zu stellen, sollten gezielt neue Mitglieder geworben werden, forderte er. Er hob hervor, dass die Kinderfeuerwehr auf 18 Mitglieder angewachsen sei und inzwischen eine Warteliste bestehe.2. Kommandant Günter Berger verwies auf 46 Übungen und zeigte sich unzufrieden mit der schwindenden Beteiligung. Er erwähnte Jugendübungen, die Ausbildung für Maschinisten, Atemschutz, Sanitäter und Absturzsicherung sowie die Vorbereitung auf Leistungsprüfungen. Mit großer Mehrheit befürworteten die Anwesenden die Ernennung von Josef Rauch zum Ehrenmitglied. Bürgermeister Bernhard Lindner nannte die Harmonie unter den Gemeindewehren ausgezeichnet. Lobend äußerte er sich über die Jugendarbeit. "In der Feuerwehr kommt es auf jeden Einzelnen an", unterstrich er. Besonders in der Ausbildung müsse die Wehr "up to date" sein. Kreisbrandinspektor Karl Luber zeigte sich beeindruckt: "Um Krisen zu meistern, handelt die Hahnbacher Feuerwehr als Team." Die Übungsbeteiligung dürfe nicht vernachlässigt werden, appellierte er. Den großen Zuspruch bei der Kinderfeuerwehr wertete er als Beweis für die Qualität der Organisation in der Wehr.Kulturausschussvorsitzender Martin Wild würdigte die Übernahme von Ehrenämtern und die Unterstützung im Ferienprogramm. Die Feuerwehr sei ein verlässlicher Partner im Vereinsleben der Marktgemeinde.