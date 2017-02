Vermischtes Hahnbach

09.02.2017

Pickenricht. (ibj) Bei ihrer gut besuchten Dienst- und Jahreshauptversammlung in der Frohnbergwirtschaft blickte die Feuerwehr Pickenricht auf ein relativ ruhiges Vereinsjahr zurück. Von den 66 Mitgliedern mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren sind 39 aktive Wehrmänner.Vorsitzender Christian Gebhard berichtete von der Teilnahme an vielen Veranstaltungen in der Gemeinde, vor allem zu kirchlichen Anlässen. Ein wichtiges Anliegen seien dem Verein die Pflege der Kameradschaft und die guten Kontakte zu den Nachbarwehren. Dazu habe besonders der Grillabend in der Maschinenhalle von Anton Hofmann beigetragen. Eine WhatsApp-Gruppe wurde eröffnet.2. Kommandant Stefan Herkommer hatte keinen Einsatz zu vermelden. Neben dem Übungsbetrieb machten die Aktiven die Hydranten in Dürnsricht, Luppersricht und Pickenricht winterfest. Gemeinsam mit einer Nachbarwehr sollen Leistungsprüfungen abgelegt werden. Für 2017 steht ein Sprechfunklehrgang auf dem Plan. Kassier Anton Hofmann sprach von einer beruhigenden Finanzlage. Die Erlöse aus dem Verleih des vereinseigenen Toilettenwagens schlugen hier deutlich zu Buche.Bürgermeister Bernhard Lindner lobte die bescheidenen Ansprüche der Pickenrichter Feuerwehr bei der Bedarfsbesprechung. Den Aktiven empfahl er, die Vergünstigungen der Ehrenamtskarte zu nutzen. Kreisbrandrat Fredi Weiß betonte, dass die Einsatzzahlen kleinerer Feuerwehren zwar gering, ihre Ortskenntnisse im Ernstfall aber unersetzlich seien. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren werde besonders bei Tagesalarmierungen immer wichtiger. So sei auch für kleinere Wehren die Atemschutzausbildung bedeutsam.Zum Thema Rauchwarnmelder bemerkte er, dass gerade in kleineren Orten die Feuerwehr die Bevölkerung darauf ansprechen sollte: "Hier kann im Brandschutz mit geringem Aufwand eine große Wirkung erzielt werden." Kulturausschussvorsitzender Martin Wild lobte den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrleute und bezeichnete die Wehr als verlässlichen Partner im Vereinsleben der Gemeinde.Mit einer Urkunde des Vereins wurden für 25-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Pickenricht Franz Bäumler, Martin Birner, Markus Hofmann (Luppersricht), Markus Hofmann (Pickenricht) Peter Hofmann und Werner Rubenbauer geehrt. Bereits 40 Jahre gehört Helmut Steinmetz der Wehr an.