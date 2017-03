Feuerwehr Süß erfleht in Hahnbach Patenschaft

16.03.2017

(ibj) In Abwandlung eines Sprichworts könnte man sagen: Ein großes Ereignis wirft seine "Plagen" voraus. So hatten die Vorstandsmitglieder der Feuerwehr Süß anlässlich des Patenbittens bei der Hahnbacher Wehr einiges durchzustehen. Von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juli, soll heuer in Süß das 125-jährige Gründungsjubiläum gefeiert werden, wozu auch ein Patenverein gehört.

Chemie stimmt

Deftiger Braten

Seit jeher stimmt, abgesehen von regional begründeten Frotzeleien, die Chemie zwischen den beiden Wehren. Bei vielen Übungen und Einsätzen war man schon gemeinsam gefordert und selbst die beiden letzten Einsatzfahrzeuge haben die Süßer von Hahnbach geerbt. Nun rückten die Süßer Aktiven von Jung bis Alt samt Festdamen und Fahne unter Anführung zweier Musikanten im Hahnbacher Feuerwehrhaus an.Auf ihrem mitgebrachten Holzscheit kniend, erflehten Vorsitzender Tobias Wendl und Kommandant Norbert Lindner in Gedichtform von den Hahnbachern die Übernahme der Patenschaft für ihr Jubelfest. Mit einem mitgebrachten Fass Bier und dem Versprechen einer zünftigen Brotzeit versuchte man ihnen die Zusage schmackhaft zu machen.Ihre frisch gekürte Vorsitzende Marion Bäumler machte es den Bittsteller nicht ganz einfach und ließ ihnen pikant gewürzte Kartoffelsuppe reichen, um diese in ungemütlicher Position auszulöffeln. Erst dann gab sie das erlösende Jawort. Mit dieser Patenschaft wolle man sich für die Festtage um bestes Wetter bemühen und den Süßern bei Bedarf auch tatkräftig zur Seite stehen.Die Kommandanten Michael Iberer und Norbert Lindner bekräftigten den Zusammenhalt symbolisch mit dem Verkuppeln zweier Schlauchenden. Beim gemütlichen Teil im zur Festhalle umfunktionierten Gerätehaus verbrachten die Kameraden bei Bier und deftigem Schweinebraten noch einige Stunden.Bürgermeister und Schirmherr Bernhard Lindner, Kreisbrandinspektor Karl Luber und Kulturausschuss-Vorsitzender Martin Wild werteten das Zeremoniell als gegenseitige Wertschätzung und freuten sich über die Pflege dieser Tradition und den Zusammenhalt der beiden Vereine.