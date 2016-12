Vermischtes Hahnbach

27.12.2016

6

0 27.12.2016

"So eine Bescherung" lautete der Titel: Keine klassische Weihnachtslesung, sondern einen heiter-besinnlichen Vortrag erlebten die Zuhörer am oberen Tor. In weihnachtlichem Ambiente boten Frauen-Union und Frauenbund den Besuchern an, im Alltag innezuhalten.

Lektor Christian Höllerer aus Leuchtenberg trug tiefgründige, aber auch satirische Weihnachtsgeschichten von verschiedenen Autoren vor, die teils bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreichten. Mit filmreifer Gestik und Mimik erzählte er aus dem Leben gegriffene Geschichten. Musikalisch unterstützt wurde er von Rita Butz (Zither) sowie Margarete Scheller, Hildegunde Eck und Christa Hofmann (Veehharfen).