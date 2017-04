Vermischtes Hahnbach

18.04.2017

18.04.2017

Interessante Vorträge, die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und eine Auszeit vom Pflegealltag sind es, die die Treffen für Angehörige von Demenzkranken so beliebt machen. Die AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" hatte kürzlich wieder dazu eingeladen, diesmal mit einem "ganzheitlichen Gedächtnistraining" mit Karin Blos.

Ziele waren Wahrnehmung, Konzentration, Merkfähigkeit, Sprache, Logik, Bewegung und Strategie. Als Thema hatte die Referentin "Kaffee" gewählt - umgesetzt in spielerischen Aufgaben. Bewegung und Spaß hatten die Anwesenden beim Spiel mit Bällen in verschiedenen Größen und in wechselnden Richtungen. So wurde die Aufmerksamkeit gefördert. Höchste Konzentration war beim Lesen von rückwärts und auf dem Kopf stehender Texte gefordert. Die Übungen kamen so gut an, dass die AOVE für Herbst einen eigenen Kurs "Gedächtnistraining für Senioren" plant.Mit Kaffee, Kuchen und einem Gedicht verabschiedeten Pflegefachkraft Erika Brönner von der AOVE und Referentin Karin Blos die Gäste. Brönner verwies auf weitere AOVE-Veranstaltungen wie einen Kinaesthetics-Anfängerkurs Ende Juni. Nächstes Angehörigen-Treffen ist am Donnerstag, 18. Mai, im Jugendheim Iber - dann zum Singen und Musizieren mit Gertrud Langhammer aus Hirschau.