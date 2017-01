Vermischtes Hahnbach

30.01.2017

8

0 30.01.2017

Mittlerweile kennt man die Hahnbacher Grund- und Mittelschule auch im Münchner Kultusministerium. Natürlich im positiven Sinn. Denn wer das dritte Mal in fünf Jahren auf der Siegerstraße ist, ist schon eine Erinnerung wert.

Dieses Mal haben Viktoria Schwarz und Annika Ostrowski aus der 10 Mb gezeigt, dass sie wahre Meister in Sachen Textkorrektur am Computer sind. Beim jährlich vom Bayerischen Stenographenverband veranstalteten Schülerleistungsschreiben konnte Annika Ostrowski den zweiten Platz belegen, Viktoria Schwarz sogar die Siegerurkunde aus München mit nach Hause nehmen.Ihre Fachlehrerin Marlene Stopfer-Höhn hatte mit ihrem Kurs sehr oft geübt, wie man einen vorgegebenen Text korrigieren muss, damit Sprache und Layout stimmen. Immer wieder Buchstaben und Wörter löschen und einfügen, Absätze einrücken, kopieren, einrahmen oder Schriftzeichen gestalten. Und alles in nur zehn Minuten. Dass es dann auch mal um ein Leistungsschreiben geht, war den beiden Mädchen nicht bewusst. "Wir dachten, es sei eine normale Schulaufgabe", sagt Viktoria. Und ihre Klassenkameradin Annika ergänzt, dass es schon ein tolles Gefühl sei, zu den besten Mittelschülern in Bayern zu gehören.Und da sage mal noch einer, dass Frauen nichts von Computern verstünden. Denn bis jetzt waren es immer die Damen, die die Lorbeeren geerntet haben. Es wird sich zeigen, ob es auch mal einem jungen Mann gelingt, für Hahnbach im Kultusministerium eine Urkunde in Empfang zu nehmen.