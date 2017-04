Vermischtes Hahnbach

20.04.2017

4

0 20.04.2017

Vorstand Vorsitzender: Hans Luber Stellvertreter: Anton Ritter und Klaus Walberer



Kassier: Roland Gimpl



Schriftführer: Herbert Heldmann



Beisitzer: Norbert Dotzler, Georg Ertl, Hans Koch, Manuela Krieger, Werner Krieger und Peter Wlach



Kassenprüfer: Herbert Gradl und Josef Koch



Geräteverleih/-wartung: Norbert Dotzler, Werner Krieger und Peter Wlach (ibj)

Eine stolze Bilanz hat die Siedlergemeinschaft Hahnbach bei ihrer Jahreshauptversammlung vorgelegt. Mit eindeutigen Mehrheiten wurden die Vorstandsmitglieder auf ihren Posten bestätigt.

Geräte sehr gefragt

Gesellschaftlich engagiert

(ibj) Bei der Sitzung im Gasthof Ritter war in den Berichten von einer sehr positiven Entwicklung des Vereins die Rede. So stieg der Mitgliederstand laut Vorsitzendem Hans Luber seit 15 Jahren kontinuierlich von rund 200 auf 385 Personen an. Sehr erfreut berichtete er, dass im vergangenen Jahr keine Beratungen oder Vermittlungen wegen nachbarschaftlicher Uneinigkeiten notwendig waren. Der Vereins-Chef bat um einen pfleglichen Umgang mit ausgeliehenen Geräten. Etwaige Beschädigungen sollten umgehend gemeldet werden.Schriftführer Herbert Heldmann ließ das Jahr 2016 Revue passieren. Beim Ferienprogramm lernten die Kinder in Grafenwöhr die Kunst des Segelns. Bei zwei Heizölsammelbestellungen wurden rund 160 000 Liter ausgeliefert. Für den Gerätepark ist eine neue Gartenfräse angeschafft worden. Große Nachfrage besteht für den Holzspalter und den Rasenvertikutierer. Dank der guten Pflege durch die Gerätewarte befindet sich laut Heldmann alles in einem Top-Zustand. Die Zustellung der Verbandszeitschrift wurde neu organisiert. Der Bericht des Kassenwartes zeigte eine beruhigende finanzielle Entwicklung. Ein großer Ausgabeposten sind die Beiträge an den Bezirksverband.Kreisvorsitzender Rudolf Sitter berichtete, ganz entgegen der Situation in Hahnbach, von einer rückläufigen Mitgliederentwicklung. Die Verbandsbeiträge rechtfertigte er mit den dafür angebotenen Leistungen wie Bauherren-, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht sowie einer Spezial-Rechtsschutzversicherung. Besonders warb er dafür, die Mitteilungen in der Verbandszeitschrift, insbesondere in Sachen Rechtsprechung, zu beachten. Das Beratungssystem durch Rechtsanwälte solle neu geordnet werden. Hinsichtlich der Straßenausbaubeitragssatzung werde eine Klage wegen Nachbesserungen geprüft, informierte Sitter.Bürgermeister Bernhard Lindner ging auf das Baugebiet Hahnbach-West 3 ein. Hier seien derzeit noch drei Plätze verfügbar. Für eine Erweiterung stünden im Gemeindehaushalt finanzielle Mittel bereit. Für die Errichtung der Gemeindebücherei in der Hauptstraße 84 werde der Bauantrag eingereicht. Er rechne mit dem Baubeginn noch heuer. Von dieser Maßnahme erwarte er sich eine Aufwertung des historischen Ortskerns. Die Siedlergemeinschaft bezeichnete er als eine "unverzichtbare Selbsthilfeeinrichtung". Dank galt für die Pflege des Gerätehallen-Umfelds.Kulturausschussvorsitzender Martin Wild lobte die Siedler für ihre Beteiligung am gesellschaftlichen Leben in der Marktgemeinde.