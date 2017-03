Vermischtes Hahnbach

06.03.2017

Weitgehend gesund und zufrieden kann Heinz Schödl aus der Gartenstraße auf 85 erfüllte Jahre zurückblicken. Neben seiner Familie und der Nachbarschaft gratulierte für die Gemeinde Bürgermeister Bernhard Lindner. Pfarrer Hans Peter Heindl und Alois Franz vom Seniorenkreisteam überbrachten die Glückwünsche der Pfarrei. Der Jubilar wurde in Unter-Reichenau im Egerland geboren. Nach der Vertreibung im Jahre 1946 kam er mit seinen Eltern und seiner Schwester zunächst nach Wittenberg (Sachsen-Anhalt) und landete schließlich in Mainz. Dort heiratete er nach seiner Ausbildung zum Verlagskaufmann Ingrid Becker. Ein Sohn und zwei Töchter gingen aus der Ehe hervor. Nach der Anstellung bei einem Verlag in Bayreuth siedelte er 1965 nach Amberg über. Mit seiner Frau gründete er 1968 einen Lehrmittelverlag und übernahm den Vertrieb von Schul- und Laboreinrichtungen. 1973 baute sich das Paar in Hahnbach ein Wohnhaus. Seine Frau verstarb 2002. Sohn Michael führt seine Firma inzwischen in Karlsruhe weiter.

An seinem Festtag freuen sich fünf Enkel und zwei Urenkel über die gute körperliche und geistige Fitness ihres Opas. Mit seiner Lebenspartnerin Margarete Dörr genießt er den Ruhestand. Immer noch gehören Wellness und Gartenpflege zu seinen Hobbys. Gerne verreist er noch mit dem Auto. Er ist Mitglied der Siedlergemeinschaft, deren Vorstand gratulierte.