Vermischtes Hahnbach

07.04.2017

0 07.04.2017

Süß. (ibj) Die Chemie innerhalb der Jagdgenossenschaft Süß und der Jagdpächter stimmt. Dies zeigte sich bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Gasthaus Rouherer. Jagdvorsteher Hans Lederer berichtete nach einer gemeinsamen Brotzeit von einem ruhigen Jagdjahr. Probleme mit Schwarzwild und Verbissprobleme hielten sich in Grenzen. Größere Schäden sollen direkt mit den Jagdpächtern geregelt werden.

Um gegen Biberschäden wirksam vorgehen zu können, sollen alle Vorfälle beim Jagdvorsteher gemeldet werden. Grundbesitzveränderungen sind ebenfalls mitzuteilen. Der Jagdkataster kann in Papierform und digital eingesehen werden. Kassier Georg Bauer wartete mit positiven Zahlen auf. Die Verwendung der Jagdpacht und deren Auszahlung erfolgt wie in der Vergangenheit.Jagdpächter Georg Geilersdörfer teilte mit, dass der Dreijahresabschlussplan erstmals angewandt und entsprechend erfüllt wurde. Zwei Wildschweine wurden erlegt. Die Bekämpfung von Raubwild war mit einem Abschuss von etwa vierzig Kormoranen erfolgreich. Dem Antrag der Jagdpächter Franz Geilersdörfer, Georg Geilersdörfer, Josef Sichelstiel und Richard Sichelstiel, das Jagdpachtverhältnis bis zum 31. März 2026 zu verlängern, wurde zugestimmt. Die Jagdpächter werden sich neben dem Pachtzins am Wildessen angemessen beteiligen, hieß es. Die Genossen und Pächter stimmten überein, dass das eindeutige Abstimmungsergebnis Beleg für das gute Verhältnis untereinander sei.