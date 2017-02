Vermischtes Hahnbach

02.02.2017

6

0 02.02.2017

Bei der BRK-Bereitschaft Hahnbach war viel los, und gewählt wurde auch: Christian Birner ist Bereitschaftsleiter, sein Stellvertreter heißt Stephan Hirsch. Das Amt des Kassenwarts hat Daniel Weidner inne.

Einsatz in Augsburg

Kurzfristig eingesprungen

Neben den traditionellen Terminen wie die Sicherheitsabstellungen beim Hahnbacher Faschingszug, beim Frohnbergfest und dem Reitturnier des RuFV Hahnbach kamen noch zusätzliche Veranstaltungen, wie das Sky-and-Sand-Festival dazu. Weiterhin wurden mit den in Hahnbach stationierten Krankentransportwagen viele Fahrten absolviert, unter anderem zwei Auslandsrückholungen von BRK-Mitgliedern aus Österreich. Aber auch bei der Evakuierung der Innenstadt von Augsburg wegen einer Fliegerbombe am vergangenen Weihnachtsfest wirkten die Hahnbacher mit. Ein großes Thema war die Begleitung der Flüchtlingszüge im Herbst/Winter 2015/2016. Die vier Blutspenden, die jedes Jahr in der Gemeinde stattfinden, werden von der Bereitschaft gemeinsam mit der Wasserwacht Hahnbach betreut.Kassenwart Daniel Weidner berichtete von hohen Ausgaben, vor allem für das neue Sanitätszelt, weitere Ausrüstungsgegenstände und diverse Dienstbekleidungen. Durch eine außerplanmäßige Zuwendung konnte alles gekauft werden, ohne den Kassenstand stark zu dezimieren, erklärte Weidner.Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Michaela Birner, Katrin Daubenmerkl, Michael Iberer und Martin Rauch geehrt. Für die abwesenden Ingrid Nordgauer, Susanne Hechtl (15 Jahre), Alexander Reiser und Christian Meister (30 Jahre) wird die Ehrung nachgeholt.Bürgermeister Bernhard Lindner dankte in seinem Grußwort den Mitgliedern für die Dienste beim Frohnbergfest und dem Faschingszug.Die Einsatzzahlen zeigen, dass die Veranstaltungen ohne das BRK nicht machbar wären. Kreisvorsitzender Gerd Geismann hob hervor, dass gerade in Hahnbach der Zusammenhalt der Bereitschaft und Wasserwacht gelebt werde. Kreisbereitschaftsleiter Dieter Hauenstein dankte auch für die überörtlichen Einsätze. Für den Hahnbacher Kulturausschuss sprach der Sprecher der Notdienste, Michael Iberer, seinen Dank auch dafür aus, dass man bei der Primiz im vergangenen Jahr recht kurzfristig eine Sicherheitsabstellung auf die Beine gestellt hat.