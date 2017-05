Vermischtes Hahnbach

15 Jahre: Markus Achhammer, Kerstin Heldmann und Sophia Hofmann10 Jahre: Fabian Royer und Lena Schmalzl5 Jahre: Hanna Hefner, Nico Siegert und Katharina Werner .Bei den Leistungsprüfungen des Nordbayerischen Musikbundes erwarben Christian Berger, Greta Hofmann und Maximilian Münch das Juniorabzeichen.Das Musikerleistungsabzeichen D1/Bronze erhielten Sabina Bauer, Nico Siegert, Katharina Werner und Hanna Wopperer . Das Abzeichen D2/Silber gab es für Eva Pirner, Anna Rauch und Sophie Rauch . (ibj)

Sehr aktiv gestaltete sich das Vereinsleben bei den Hahnbacher Marktbläsern im vergangenen Jahr. Dieses Fazit zog Vorsitzender Matthias Fenk bei der Hauptversammlung.

131 aktive Musiker

Lob für die Jugendarbeit

(ibj) Schwungvoll eröffneten die Nachwuchsmusiker unter Leitung von Stefanie Daubenmerkl mit den Musikstücken "Trumpet Rock" und "Eye of the Tiger" aus dem Film "Rocky" die Sitzung. Vorsitzender Matthias Fenk erwähnte in seinem Bericht unter anderem das Jahreskonzert in der Josef-Graf-Halle und einen Auftritt in Königstein.Als unvergesslich für die Aktiven bezeichnete er die musikalische Begleitung beim Einzug der etwa 8000 Teilnehmer der Regensburger Fußwallfahrt in Altötting und die Gestaltung des Wallfahrtsgottesdienstes in der Basilika St. Anna. Ein Großeinsatz war anlässlich Priesterweihe und Primiz des aktiven Musikers Daniel Fenk angesagt. "Das Primizkonzert in der Pfarrkirche war ein würdiges Abschiedsgeschenk", sagte der Vorsitzende. Neben einer Schülerbläserklasse wurde unter Leitung von Regina Rester-Achhammer auch eine Erwachsenenbläserklasse gebildet, die beachtlichen Zuspruch fand. Der Marktgemeinde dankte Fenk für die kostenlose Überlassung des Probenraumes.Dirigent Benno Englhart beleuchtete das musikalische Leben. Sein Ziel sei es, das musikalische Niveau der Kapelle bei entsprechender Probenbeteiligung weiter zu entwickeln. Dazu sei der finanzielle Aufwand für ein Probenwochenende gut angelegt. 131 Musiker, unter ihnen 80 zwischen 4 und 18 Jahren, sind im Verein aktuell registriert.Jugendsprecherin Anne Winter informierte über die Angebote des Jugendvorstands im außermusikalischen Bereich. Fahrradtouren, Spieleabend, Adventsfenster, maskierte Probe und Nachwuchsübernachtung im Probenraum standen auf dem Programm. An der musikalischen Schnitzeljagd im Ferienprogramm beteiligten sich 21 Kinder.In ihrem Kassenbericht beschrieb Hannelore Schuster die Finanzen als geordnet. Die Ausstattung der Bläserklassen mit Instrumenten habe erheblich zu Buche geschlagen. 220 fördernde Mitglieder leisteten mit ihrem Beitrag eine enorme Unterstützung. Nun stehen laut Vorsitzendem Fenk die Vorbereitungen für die 25-Jahr-Feier 2018 im Vordergrund. Dazu werde im Vorstand über mehrere Veranstaltungen das ganze Jahr über und deren Organisation nachgedacht.2. Bürgermeister Georg Götz lobte, auch namens des Hahnbacher Kulturausschusses, die Musiker für ihre Präsenz auch über die Gemeindegrenzen hinaus. "Die Marktbläser sind ein belebendes Element im kulturellen Jahresablauf", würdigte er. Besondere Anerkennung hatte er für den Nachwuchs parat: Hier werde aktive Jugendarbeit geleistet. Die Marktbläser seien nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich ein Markenzeichen. Für den Kreisverband des Nordbayerischen Musikbundes bedankte sich dessen stellvertretender Vorsitzender Horst Bauer bei den Musikern für ihren Einsatz.