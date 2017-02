Vermischtes Hahnbach

07.02.2017

07.02.2017

Gut besucht war die Hauptversammlung der Mädchengruppe im Jugendheim. Bei den Wahlen wurde Lea Götz zur Nachfolgerin von Vorsitzender Lisa Wawersig bestimmt. Im Jahresbericht fanden neben den Gruppenstunden viele gemeinsame Veranstaltungen mit dem Burschenverein Erwähnung. So beteiligte man sich am Johannisfeuer, dem Ferienprogramm und einer Bergfahrt. Mit 20 Kirwapaaren gestalteten die Mädchen das Marktfest mit und richteten die Nachkirchweih mit aus. Herausragend waren die Theateraufführungen mit den Burschen. Am Faschingszug nahm man mit einer Fußgruppe teil. Die kirchliche Jugendarbeit wurde nicht vernachlässigt. Der Kassenbericht wies ordentliche Zahlen aus. Veranstaltungserlöse wurden an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Nächste Termine sind am Freitag, 17. Februar, der Burschenball und am Sonntag, 26. Februar, der Hahnbacher Faschingszug.