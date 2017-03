Vermischtes Hahnbach

12.03.2017

4

0 12.03.2017

Ein Jahr mit vielen Aktivitäten liegt hinter dem Ortsverband der KAB (Katholische Arbeiternehmerbewegung). Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Hanserl lautete eine zentrale Aussage: Die ansteigende Alterstruktur müsse nicht beunruhigen.

2265 Euro an Landesverband

Karfreitag, 6 Uhr

Präses Pfarrer Dr. Christian Schulz nahm zum Motto des Jubiläums des Landesverbandes "Wir für alle" Stellung und bezeichnete die KAB als einen wichtigen Aktivposten. Die Akzente im Jahresablauf verdienten Dank. Vorstandssprecherin Marianne Lindner teilte erfreut mit, dass Bürgermeister Bernhard Lindner dem Ortsverband beigetreten sei.Als das Wesentliche von 2016 brachte sie den Kreuzweg zum Frohnberg, den Käse- und Radistand beim Marktfest, den Gedenkgottesdienst in der Frohnbergfestwoche, den Ausflug nach Waldsassen und Bärnau, den Bildungsabend zum Thema "Füreinander, miteinander, alles Familie", das Drei-Königs-Treffen mit Jubilarehrung und die Krapfenbackaktion in Erinnerung.Kassier Wolfgang Stangl berichtete von ordentlichen Finanzen. Für gemeinnützige Zwecke wurden 800- Euro gespendet. Aus den Jahresbeiträgen von 99 Mitgliedern seien 2265 Euro an den Landesverband abgeführt worden. Aus Sicht von Bürgermeister Bernhard Lindner hat die KAB in Hahnbach einen hohen Stellenwert. Um ihre Zukunft sei ihm nicht bange. Sie sei eine Säule für Glaubensorientierung und demonstriere dies in vielen Bereichen.Einen Einblick in die Tätigkeit des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) gab Vorsitzende Marianne Gutwein. Aufgaben wie Beratungen für Frauen und Familien in Konfliktsituationen und finanziellen Notlagen, Betreuungen und Vormundschaften, Pflegekinder- und Adoptionsdienst, Vermittlung von Tagespflegeeltern oder Kinderbetreuung, Notruf für Frauen und Mädchen, werden derzeit von 23 hauptamtlichen, überwiegend pädagogischen Fachkräften wahrgenommen. Rund 130 ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen jährlich mit etwa 20 000 Stunden ihre Tätigkeit. Unter dem Leitgedanken "Dasein - Leben helfen" stehe diese Einrichtung für alle Hilfen kostenlos zur Verfügung. Besonders bedankte sich Gutwein für die schon Jahrzehnte andauernde Unterstützung beim alljährlichen Pflegekinderfest am Frohnberg. Als finanzielle Unterstützung des SkF wurden aus den Erlösen der Aktionen des KAB-Ortsverbandes 500 Euro übergeben.In einem Ausblick auf die Termine gab Marianne Lindner den Kreuzweg in der Pfarrkirche, Ölbergwache am Karfreitag um 6 Uhr, Mai-Gottesdienst auf dem Frohnberg und die Gestaltung eines Fronleichnamsaltars bekannt. Für den Herbst werde ein Tagesausflug geplant, hieß es.