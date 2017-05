Vermischtes Hahnbach

16.05.2017

2

0 16.05.2017

Einigkeit und Harmonie kennzeichneten die gut besuchte Versammlung des Kapellenbauvereins im Vereinsheim bei Walter Wagner. Vorausgegangen war eine Andacht in der Kreuz-Christi-Kapelle. Bei den Neuwahlen stellten sich alle Vorstandsmitglieder wieder zur Verfügung.

Der Vorstand Für die nächsten vier Jahre wurden gewählt:



Vorsitzender Günther Hofbeck



Stellvertreter Theresia Müller



Kassenwartin Elisabeth Geilersdörfer



Beisitzer Rainer Abredat, Ulrike Schön , Dieter Wolfsteiner



Kassenprüfer Herbert Müller , Sabine Schulz. (ibj)

Luppersricht. (ibj) Vorsitzender Günther Hofbeck berichtete von einer konstant bleibenden Mitgliederzahl von derzeit 66. Als hoffnungsvoll bezeichnete er das Engagement der jüngeren Dorfbewohner bei den Aktivitäten. Neben den sonntäglichen Dämmerschoppen trifft sich eine große Anzahl monatlich zu den Andachten als Zentrum der Dorfgemeinschaft.Für die Sorge um die Kapelle dankte er namentlich Frieda Karl mit einem Präsent. Als Hauptveranstaltungen führte Hofbeck die Dorfkirchweih und das Patroziniumsfest an. Die heurige Kirchweih werde am Samstag, 17. Juni, mit einem Festgottesdienst eröffnet. Der Verein sei als gemeinnützig anerkannt.Eine solide finanzielle Grundlage schilderte Kassenwartin Elisabeth Geilersdörfer. Die Ausgaben würden im Wesentlichen von Mitgliedsbeiträgen und Überschüssen aus Festlichkeiten bestritten. Für anstehende Renovierungsarbeiten soll eine Rücklage angespart werden.Kulturausschussvorsitzender Martin Wild bezeichnete die Kapelle samt Umfeld als Kleinod und lobte die unentgeltliche Pflege. Der Zusammenhalt im Verein sei eine Bereicherung für das Leben in Luppersricht.