Vermischtes Hahnbach

26.01.2017

"Kompetent - solidarisch - engagiert": Unter diesem Leitspruch stand die Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbundes (KDFB) mit Neuwahlen und Ehrungen langjähriger Mitglieder im voll besetzten Pfarrsaal. Pfarrer Dr. Christian Schulz würdigte den KDFB als Gemeinschaft mit großer Bedeutung innerhalb des Pfarrlebens.

Auch ökumenisch

Seit Jahrzehnten dabei

(ibj) Martin Wild, Vorsitzender des Hahnbacher Kulturausschusses (HKA) würdigte vor allem das ehrenamtliche Engagement. Der örtliche KDFB stelle eine Institution mit großer Verlässlichkeit im Vereinsleben dar. Bürgermeister Bernhard Lindner attestierte den Frauen vorbildlichen Einsatzgeist. Ihr Terminkalender sei mit vielfältigen Aktionen das ganze Jahr hindurch mit Angeboten für alle Altersgruppen ausgefüllt.Schriftführerin und Bezirksvorsitzende Margarete Hirsch ließ das Jahr 2016 lebendig und anschaulich Revue passieren. Fast jede Woche seien Veranstaltungen abgehalten worden, teilweise mit der Frauen-Union und der KAB. Bastel- und Kochabende, Weiberfasching, Oktoberfest, Frauenfrühstücke mit Vorträgen, aber auch Rommé-Abende. Zahlreiche Bildungs- und Informationstermine, Besichtigungen, Wanderungen sowie Halbtagesfahrten, Ganztagsausflug und zweitägige Adventsfahrt hätten das Frauenbundleben bereichert. Zu einer festen Einrichtung wurde die Beteiligung an der Soli-Brot-Aktion.Im religiösen Bereich erwähnte Hirsch den Besinnungstag in Johannisthal, Andachten zu verschiedenen Anlässen, Bibelwanderungen, Wallfahrten zu den Bergfesten in der Umgebung und die Oktoberwallfahrt nach Altötting. Mit den evangelischen Frauen wurde der ökumenische Weltgebetstag ausgerichtet. Weiter listete sie Aktionen wie das Café Frauenbund beim Marktfest sowie das Backen und den Verkauf von Kücheln zur Allerweltskirchweih auf.Von Julia Jung werden zwei Eltern-Kind-Gruppen betreut. Unter ihrer Regie kam es zur Wiederbelebung des Osterbrunnens. Fest etabliert seien auch die Yoga-Angebote. Schatzmeisterin Angela Geier sprach von einem soliden Kassenbestand. Aus den Beiträgen von 353 Mitgliedern habe der Ortsverband 7452 Euro an den Diözesanverband abgeführt.Diakon Dieter Gerstacker bescheinigte den scheidenden Vorsitzenden, Inge Schrade und Christine Sperber, Einsatz oft über das normale Maß hinaus. Die Zusammenarbeit mit ihnen sei von Respekt und Freundschaft geprägt gewesen.Zusammen mit der stellvertretenden Diözesanvorsitzenden Monika Schmidpeter zeichneten sie die langjährigen Mitglieder aus. Für 25 Jahre Mitgliedschaft bekamen Maria Berger, Lydia Demleitner-Kotz, Marianne Gebert, Rosemarie Koch, Annemarie Sertl, Rita Weiß und Christa Zimmermann die silberne Ehrennadel des KDFB. Gold ging für 40 Jahre an Barbara Heuberger, Ottilie Hubmann, Bärbel Iberer, Resi List, Rosa List, Resi Luber, Klara Rauch, Annemarie Schüller, Maria Sichelstiel, Gisela Stein, Anna Ströhl und Brigitte Trummer.Für eine Überraschung sorgten die Vorsitzenden mit der Übergabe einer Spende von jeweils 400 Euro für die Filialkirche Iber an deren Kirchenpfleger Josef Hollweck und an Elisabeth Lindner zugunsten von Socialis for the Gambia.Mit eindeutigen Ergebnissen wählten die Frauen die neue Führungsriege für die nächsten vier Jahre. Den Vorsitz übernehmen in einem Dreier-Team Elisabeth Adam, Hildegard Gallitzendörfer und Stilla Winkler. Wie bisher üben auch künftig Schatzmeisterin Angel Geier und Schriftführerin Margarete Hirsch ihre Ämter aus. Als weitere Schriftführerin wurde Maria Weiß bestellt. Beisitzer sind Inge Dietrich, Helga Gebhard, Rosa List, Klara Rauch und Annemarie Sertl. Geistlicher Beirat bleibt Pfarrer Dr. Christian Schulz. Die Kasse prüfen Anni Hiltl und Monika Weiß.