06.04.2017

In der Hauptversammlung des Kneippvereins im Gasthof Ritter blickte Vorsitzende Rosi Weidner auf ein mit vielfältigen Aktivitäten ausgefülltes Jahr zurück. Aktuell gehören dem Kneippverein 252 Mitglieder, darunter inzwischen auch einige Männer, an.

Großes Gymnastikangebot

Großes Ansehen

(ibj) Für 40-jährige Zugehörigkeit wurden Hildegard Iberer, Inge Wendl und Elisabeth Wittkowski geehrt. 25 Jahre gehören der Gemeinschaft Anna Baierlein, Elisabeth Sollfrank, Luzia Standecker, Christine Stiegler, Anni Wendl und Theresia Wlach an.Einen ausführlichen Rückblick gab Schriftführerin Hannelore Schuster. Als herausragenden Höhepunkt bezeichnete sie den Festgottesdienst und die Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehens. Die aufwendigen Vorbereitungen für dieses Fest hätten sich gelohnt und wurden mit vielseitigen Komplimenten bestätigt. Eingeläutet wurde das Vereinsjahr mit der gemeinsamen Geburtstagsfeier für alle Jubilare. Zum festen Bestandteil gehören Wanderungen in der näheren Umgebung. Das ganze Jahr über fanden Gymnastikstunden für Frauen ab der zweiten Lebenshälfte statt, allgemeine Gymnastik für Frauen und Männer sowie Rückenschule rundeten das Programm ab.Auf großen Anklang stoße die Wassergymnastik unter Leitung von Bettina Buscholl und Markus Siegert, erklärte Schuster. Neu im Angebot sei das Ganzkörpertraining Pilates. Als zünftige Veranstaltung beschrieb Schuster das Weinfest. Zum Jahresabschluss traf sich der Vorstand mit den Übungsleitern und Vorturnern in einer Pizzeria. Der Dauerbrenner um die Verschmutzung des Kneippbeckens am Sportgelände habe sich erledigt. Durch die von der Marktgemeinde veranlasste Umrüstung auf Frischwassereinspeisung sei man mit der Wasserqualität und der Temperatur zufrieden. Für die Pflege des Umfeldes wurde 2. Vorsitzender Marianne Falk und ihren vielen Helferinnen gedankt.Große Bedeutung werde auch der Behindertenbetreuung beigemessen. Als deren Organisatorin bedankte sich Schuster für die vielfältige Unterstützung durch die Mitglieder und für die vielen Spenden.Der Kassenbericht wies solide Finanzen auf. Mit der Beitragserhöhung konnten die Defizite aufgefangen werden. Ein großer Ausgabeposten seien Versicherungsbeiträge und Abgaben an den Kneippbund, hieß es in der Versammlung.2. Bürgermeister Georg Götz bescheinigte dem Gesundheitsverein großes Ansehen und dankte besonders für die Betreuung der Behinderten und Kranken in der Gemeinde. "Die finanziellen Aufwendungen für das Kneippbecken sind gut angelegt und werden durch viele Benutzer honoriert." HKA-Vorsitzender Martin Wild lobte besonders das ehrenamtliche Engagement des Vereins. Dies zeige sich beispielsweise besonders beim Krankengottesdienst zum Frohnbergfest mit Bewirtung und bei der vorweihnachtlichen Feier.Ausführlich informierte im Anschluss das Physiotherapeutenteam Johanna Huber und Daniel Obleser über die menschliche Atmung. Ein einmaliges Ein- und Ausatmen erfordere die Hilfe von 22 Muskeln. Gezieltes Training, Bewegung und aufrechte Haltung seien nach ihren Worten Möglichkeiten, vielen Atemwegserkrankungen entgegenzuwirken oder diese zu lindern.