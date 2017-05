Vermischtes Hahnbach

12.05.2017

2

0 12.05.2017

Auf ein mit Aktivitäten gefülltes Jahr in der Marktgemeinde blickte der Hahnbacher Kulturausschuss (HKA) in seiner Frühjahrsversammlung im Gasthof Ritter zurück. Aus den von der Kommune zur Verfügung gestellten Mitteln wurden an 39 Vereine und Gruppierungen Zuschüsse in Höhe von 5860 Euro verteilt.

Um Zurückhaltung gebeten

Mehrere Jubiläen

Vor 900 Jahren

(ibj) Laut Vorsitzendem Martin Wild sei der Adventsmarkt auf dem Kirchplatz mit dem Klostergewölbe wieder ein voller Erfolg gewesen. Besonders bedankte er sich bei der Pfarrei für die Überlassung des Pfarrsaals beim Neujahrsempfang. Beim Gemeindeball hätte man sich mehr Besucher gewünscht. Umso größer sei dafür die Freude über den gelungenen Faschingszug mit der Beteiligung von 53 Gruppen gewesen. Nur mit der finanziellen und logistischen Unterstützung durch die Marktgemeinde könne dieser so abgehalten werden.Als dessen Organisator bat Ehrenvorsitzender Franz Erras um Einhaltung der vorgegebenen Teilnehmerreihenfolge und um Zurückhaltung beim Alkoholgenuss der verantwortlichen Fahrzeugbegleiter. Besonders dankte Wild dem SV Hahnbach mit seinem Team um Claudia Graf für die Organisation des Kinderfaschings. Allgemeine Zufriedenheit herrschte über den Zuspruch in den umliegenden Gemeindeteilen.Den finanziellen Beitrag wolle man beibehalten. Kassenwart Willi Hofmann schilderte in seinen Ausführungen als größeren Ausgabeposten neben dem Minus beim Gemeindeball den Zuschuss an Vereine für oftmalige Beteiligung am Ferienprogramm. Daran brauche nichts geändert werden.Zum Ferienprogramm informierte Wolfgang Schötz über die Vorbesprechung am 30. Mai im Oberen Tor. Feuerwehr und Wasserwacht danke er für die Übernahme des Fahrdienstes. Als größere Veranstaltungen stehen heuer die Jubiläumsfeste der Feuerwehren Adlholz und Süß auf dem Programm. Die Landjugend Ursulapoppenricht plane, ihr 70-jähriges Bestehen am ersten Augustwochenende zu feiern. Im Herbst wolle der HKA eine Natur-/Umwelt-Säuberungsaktion organisieren.Die neuen Vereinsvorsitzenden hatten die Möglichkeit, sich und ihre Vorhaben vorzustellen. Für die Planungen von Veranstaltungen äußerte Martin Wild den Wunsch nach einer Terminabsprache. Der sicherste Weg gegen eine Überschneidung sei eine Meldung bei der Gemeindeverwaltung. Für Bekanntgaben an Vereine sollen die aktuellen E-Mail-Adressen mitgeteilt werden.Bürgermeister Bernhard Lindner sah in der Versammlung eine geballte Kultur-Kompetenz und dankte den Vereinsvertretern für ihr Engagement. 2021 soll die erstmalige, urkundliche Erwähnung des Marktes Hahnbach vor 900 Jahren gefeiert werden. Der Rathauschef appellierte an alle, sich bei Planungen und Veranstaltungen mit einzubringen.