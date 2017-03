Vermischtes Hahnbach

01.03.2017

70

0 01.03.201770

Ihre Daunenjacke mitsamt dem darin steckenden I-Phone 6 büßte eine 20-jährige Sulzbach-Rosenbergerin am Sonntag gegen 16.45 Uhr ein, als sie in der Hahnbacher Hauptstraße beim Faschingstreiben zusah. Dabei wurde sie von einem Unbekannten, der mit einem schwarzen Umhang kostümiert war, von hinten angerempelt.

Der Täter griff nach Angaben der Sulzbach-Rosenberger Polizei sofort nach der schwarzen Daunenjacke (Marke Tommy Hilfiger), die die junge Frau über ihren Arm gelegt hatte, und tauchte damit in der Menschenmenge unter. Neben dem I-Phone war noch ein zweistelliger Bargeldbetrag in der Jacke. Das graue I-Phone steckte in einer durchsichtigen Handyhülle mit einem Herzsymbol aus Glitzersteinen. Hinweise an die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter der Telefonnummer 09661/8744-0.