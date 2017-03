Vermischtes Hahnbach

20.03.2017

6

0 20.03.2017

"Hoch soll sie leben", erscholl es lautstark den ganzen Tag in der Rathgasse. Anlass war der 90. Geburtstag von Maria Falk. Bereits am frühen Morgen kamen die ersten Gäste und Nachbarn, um der bekannten und beliebten Wirtin zu gratulieren.

Bürgermeister Bernhard Lindner überreichte einen Geschenkkorb samt Urkunde für die Marktgemeinde und namens Landrats Richard Reisinger die Landkreismedaille in Bronze und eine Wolldecke. Auch Pfarrer Christian Schulz ließ es sich entgegen seiner Gewohnheit nicht nehmen, seiner Nachbarin zu gratulieren, während Ruhestandspfarrer Hans Peter Heindl und Seniorenkreismitarbeiterin Bärbel Iberer als offizielle Gratulanten der Pfarrei St. Jakobus kamen.Die Paulersen Mare, wie sie genannt wird, kam als erste von zwei Töchtern der Familie Georg und Anna Kotz in Hahnbach zur Welt. Nach der Volksschulzeit besuchte in Amberg die Landwirtschaftsschule, da sie sehr gern einen Landwirt heiraten wollte. Weil sich aber nicht der richtige fand, fiel die große Liebe auf den Hahnbacher Sattlermeister Josef Falk, dem sie 1954 das Ja-Wort gab. 1972 musste sie ihren Ehemann schon zu Grab tragen.Die Mare ließ sich aber nicht entmutigen und betrieb ihr Wirtshauses in eigener Regie, lange Zeit ohne Ruhetag von früh bis spät, fort. Ihr Lokal erreichte im Laufe der Jahre Kultstatus in der Gemeinde und wird von der Bevölkerung als das zweite Rathaus bezeichnet. Zeitlebens brauchte sie keine Hobbys, da sie Wirtin mit Leib und Seele ist. Inzwischen lässt sie es gesundheitsbedingt ruhiger angehen und wird von ihrer Nichte Heidi und von vielen Bekannten mit großer Hingabe umsorgt. Als gute Unterhalterin fühlt sich aber immer noch bis zum späten Abend in der Gaststube am wohlsten und hält sich so auf dem Laufenden.Unzählige Gratulanten sorgten an ihrem Jubeltag für ein volles "Gasslwirtshaus", alle wurden bestens bewirtet. Lediglich für ein kurzes Mittagsschläfchen unterbrach sie die Feierlichkeiten. Bei vielen Hahnbacher Vereinen ist die Mare Mitglied. Die Marktbläser spielten bei einem Ständchen ihre Lieblingsmelodien.