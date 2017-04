Vermischtes Hahnbach

18.04.2017

12

0 18.04.201712

Da war einiges los im Pfarrsaal, als die Marktgemeinde den Eltern der Neugeborenen des vergangenen Jahres die Begrüßungsmedaillen übergab. Nicht nur die Jüngsten machten sich lautstark bemerkbar, auch die Eltern hatten sich viel zu erzählen. Bürgermeister Bernhard Lindner (links) bezeichnete diesen Termin als einen der schönsten im Jahresablauf, jedoch heuer gemischt mit etwas Wehmut, da der Nachwuchs gegenüber dem Vorjahr um über ein Drittel zurückgegangen war. Dabei machten die Mädchen (16) gegenüber den Buben (15) nur knapp das Rennen. Das Gemeindeoberhaupt appellierte an die Eltern, in ihren Bemühungen um Nachwuchs nicht nachzulassen und auch Werbung bei Gleichgesinnten dafür zu machen, um die beängstigende Anzahl der Sterbefälle dieses Jahres zu egalisieren. Das Treffen diente auch dem gegenseitigen Kennenlernen der Eltern, da ihre Sprösslinge einmal die drei Kindergärten in Hahnbach, Süß und Ursulapoppenricht sowie die Grund- und Mittelschule besuchen werden. Die Medaille zieren das Hahnbacher Wappen und das Amberger Tor. Je nach Goldpreis habe sie einen Wert von rund 130 Euro, merkte Lindner an. Als Dreingabe bekamen die Eltern blaue oder rosa Babylätzchen mit der Aufschrift "Herzlich willkommen in Hahnbach". Die Frauen-Union sorgte für Kaffee und Kuchen. Bild: ibj