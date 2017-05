Vermischtes Hahnbach

02.05.2017

Im 30. Gründungsjahr des Fischereivereins Hahnbach standen bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Ritter auch Neuwahlen an. Eine Führungsmannschaft aus bewährten und neuen Mitgliedern wird nun die Petrijünger die nächsten drei Jahre leiten.

(mma) Vorsitzender Helmut Kern freute sich über die gute Resonanz. Christine Käufl lobt in ihrem Protokoll besonders die stets zuverlässige und gute Zusammenarbeit aller. Vom Vorsitzenden erfuhren die Gäste, dass den 328 Mitgliedern über 35 Hektar Wasserfläche, davon 21 Hektar eigenes Gewässer, zur Verfügung stehen und diese allen Anforderungen genügen würden. Er lobte auch die Jungfischer. Sein Dank ging hier an Tobias Christau und Florian Übler für deren Engagement.Erfolgreich habe man auch wieder einen Crashkurs für die Fischerprüfung unter der Gesamtleitung von Klaus Übler angeboten. Am Hahnbacher Vereinsleben habe man oft und gerne teilgenommen, sei es beim Faschingszug, dem Ausrichten eines Preisschafkopfs, dem Weiher-Sommerfest mit dem Sautrogrennen, dem Stand am Marktfest, dem Schnupperfischen beim Ferienprogramm, Weihnachtsmarkt oder den regelmäßigen Stammtischen.Mit der Gemeindeverwaltung und dem Kulturausschuss habe man jederzeit unproblematisch zusammengearbeitet. Stolz sei man auf 893 Arbeitsstunden bei der Gewässer und Umweltpflege, welche von den aktiven Mitgliedern geleistet wurden. "Die Fangstatistik mit 1,72 Tonnen war wieder einmal steigend, vor allem dank der hervorragend artenreich besetzten Gewässer." Kern bat, weiterhin auf Sauberkeit und vorbildliches umweltgerechtes Verhalten zu achten. Er lud zum Vereinsjubiläum am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, am Gemeindeweiher ein. Der Vorstand dankte mit Hochprozentigem und Gutscheinen den ausscheidenden Führungsmitgliedern Christine Käufl, Marianne Weich, Patrick Legien, Franz Hollweck, Christian Limbeck und Andreas Kammerl.Die Neuwahlen bestätigten mit großer Mehrheit Helmut Kern als Vorsitzenden des Fischereivereins und Christian König als seinen Stellvertreter, ebenso Thorsten Kern als Kassier. Elisabeth Käufl wurde die neue Schriftführerin. "Frisches Blut" erfuhr die Zusammensetzung der Beiräte mit Stefan Krieger, Harald Fenk, Patrick Geilersdörfer, Thomas Müllner, Jürgen Göpfert und Daniel Fenk. Kassenprüfer bleiben Willibald Hofmann und Josef Kausler.Bürgermeister Bernhard Lindner überbrachte die Grüße der Gemeinde und drückte seinen Respekt vor der großen, gelebten Verantwortung aus. Der Verein sei mittlerweile zu einem positiven Aushängeschild über Hahnbachs Grenzen hinaus geworden. Dem "Hüttendorf am Gemeindeweiher" wünschte er weiterhin gute Zusammenarbeit.Martin Wild, Gründungsmitglied des Vereins und HKA-Vorsitzender lobte die "verlässliche Partnerschaft", welche "mit erholsamen Stunden am Wasser" sehr viel "Freude an der Natur" vermittle.