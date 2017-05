Vermischtes Hahnbach

10.05.2017

10

0 10.05.201710

Von einem sehr aktiven Vereinsleben war bei der Jahreshauptversammlung der Soldaten- und Reservistenkameradschaft im Gasthof Ritter die Rede. Die Mitglieder bestätigten alle Vorstandsmitglieder für die nächsten vier Jahre in ihren Ämtern.

Rekord bei der Sammlung

Verbindendes Element

Ergebnis der Neuwahl Vorsitzender: Erich Kelsch



Stellvertretende Vorsitzende: Markus König und Richard Trösch



Kassenwart: Andreas Eckl



Stellvertretender Kassenwart: Matthias Novak



Schriftführer: Christian Daubenmerkl



Stellvertretender Schriftführer: Peter Kral



Ausschuss: Dietmar Schulz und Hans Stiegler



Revisoren: Florian Gleich und Günter Winter



Delegierte für Kreisversammlung: Adolf Kelsch , Peter Kral und Günter Winter . (ibj)

Vorsitzender Erich Kelsch erwähnte in seinem Rückblick die regelmäßigen Monatsversammlungen, das Vergleichsschießen der Militärkameradschaft Amberg und die Zillentour auf der Vils. Beim Volkstrauertag stellte die SRK die Ehrenposten in Hahnbach und Gebenbach. Außerdem unterstützten die Mitglieder die Stabskompanie beim Kinderferienprogramm.Mit 1046 Euro wurde bei der Sammelaktion für die Kriegsgräber ein Rekordergebnis erzielt. Immer größeren Zuspruchs erfreue sich das Weinfest im Färbergarten. Die SRK beteiligte sich nicht nur an Veranstaltungen in der Gemeinde und der Pfarrei, sondern pflegte zudem das Soldatengrab in Laubhof. Kelschs Dank galt dem Markt für Überlassung der Lagerräume im Seidl-Anwesen. Im Herbst soll bei einem Kameradschaftsabend das 40-jährige Bestehen der SRK gefeiert werden. Im Kassenbericht legte Andreas Eckl dar, dass die Einnahmen beim Weinfest und die sparsame Vereinsführung zur erfreulichen Entwicklung beigetragen haben.Für hervorragende Leistungen beim deutsch-amerikanischen Freundschaftsschießen in Grafenwöhr überreichte stellvertretender Kreisvorsitzender Gerhard Lindthaler das US-Schießabzeichen "Expert" an Christian Daubenmerkl und Andreas Eckl. Norbert Bücherl, Kreisvorsitzender und Vorsitzender der Patenkameradschaft Freihung, sprach die Entwicklung des Kreisverbandes an und berichtete von der Gedenkveranstaltung "50 Jahre Soldatenfriedhof Elsass". Hahnbachs Bürgermeister Bernhard Lindner dankte der Soldaten- und Reservistenkameradschaft für die Pflege der Ehrenmale und die Mitgestaltung beim Volkstrauertag. Die SRK sei ein Verbindungselement zwischen Patenkompanie und Marktgemeinde. HKA-Vorsitzender Martin Wild bezeichnete die Gemeinschaft als Stütze des Vereinslebens in der Gemeinde.