11.05.2017

Markus Pfab hatte frühzeitig angekündigt, dass er nicht länger als Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Ursulapoppenricht zur Verfügung stehen werde. Jetzt wurde in der Mitgliederversammlung ein Nachfolger gewählt.

Ursulapoppenricht. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Markus Pfab berichtete Kassenwart Sebastian Wiesgickl über eine leicht rückläufige Entwicklung der Finanzen, die jedoch in keiner Weise besorgniserregend sei. Die Kassenprüfer Alfred Meissner und Konrad Koch bescheinigten dies und appellierten an die Mitglieder, im Fall einer Veränderung der Bankverbindung dies auch dem Verein mitzuteilen, um überflüssige Arbeit für den Kassier und unnötige Zusatzkosten für die Vereinskasse zu vermeiden.Anschließend hielt Pfab Rückschau auf 2016: Der Vorstand hatte sich in zehn Ausschusssitzungen getroffen, um verschiedene Aktivitäten zu planen und anstehende Aufgaben abzuarbeiten. Für die Mitglieder wurde eine Uniformenprobe organisiert.Es wurde die Drainage am Übungsplatz optimiert, die Fahrradständer am Gerätehaus wurden montiert. Der "Tag der Feuerwehr" wurde mit Informationsgelegenheit für Interessierte mit offener Tür am Nachmittag und mit Sommerfest am Abend abgehalten. Die Wehr beteiligte sich an Veranstaltungen wie dem Florianstag, der Primiz von Daniel Fenk und der Fahrzeugweihe des HLF20 in Hahnbach.Seitens der aktiven Wehr berichteten Kommandant Richard Lösch und sein Stellvertreter Michael Lobenhofer über fünf kleine Einsätze sowie Personalstand, den Übungs- und Ausbildungsbetrieb und die sonstigen Aktivitäten. Gerufen wurde die Wehr im letzten Jahr zu einer Wohnungsöffnung, zwei Ölspuren sowie zwei umgestürzten Bäumen.Die Feuerwehr hat 29 aktive Mitglieder und eine zehnköpfige Feuerwehrjugend. Seit der vormalige Jugendwart Fabian Haas seinen Posten aufgeben musste, wurde die Jugendgruppe vom Kommandanten geleitet. Für die Aktiven fand regelmäßig eine Übung pro Monat statt, die Jugend traf sich alle zwei Wochen.Zur Vorbereitung auf die Leistungsprüfungen technische Hilfeleistung und Löscheinsatz sowie für den Erste-Hilfe-Kurs und die Funkausbildung des Nachwuchses kamen zu den regelmäßigen Übungen für Aktive und Jugendliche jeweils weitere Termine dazu. Klaus Götz absolvierte einen Gruppenführerlehrgang an der Feuerwehrschule in Regensburg.Höhepunkte im Jahreslauf der Jugendgruppe waren die Teilnahme am Kreisjugendfeuerwehrtag in Steinling, der Ausflug zum "Fire-Tag" in München, der Nachmittag auf der Kart-Bahn in Wackersdorf sowie die Besichtigung der Müllverbrennungsanlage in Schwandorf. Letzteres hatte Mitglied Werner Koller für die gesamte Wehr organisiert.Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder zunächst die Kommandanten Richard Lösch und Michael Lobenhofer in ihren Ämtern. Als Vorsitzenden wählte die Versammlung Klaus Götz, andere vorgeschlagene Kandidaten bekundeten, sie stünden nicht zur Verfügung. Die geheime Wahl erbrachte ein eindeutiges Ergebnis.Als Stellvertreter wurde der bisherige Amtsinhaber Robert Kurz bestätigt, ebenso wurde Kassier Sebastian Wiesgickl wiedergewählt. Für das Amt des Schriftführers konnte kein Kandidat gefunden werden. Beisitzer wurden Michael Lobenhofer, Klaus Scharl, Ludwig Wagner jun., Clemens Heil, Sebastian Schmidl und Andreas Mertel. Kassenprüfer bleiben Alfred Meißner und Konrad Koch.Der nochmalige Versuch, einen Schriftführer zu finden, scheiterte erneut, jedoch erklärte sich Kassier Sebastian Wiesgickl spontan bereit, dieses Amt kommissarisch mit zu übernehmen. Am Ende dankte Bürgermeister und Mitglied Bernhard Lindner der Führung der Wehr für die geleistete Arbeit. Er würdigte die vielfältigen Aktivitäten sowie den regelmäßigen Übungsbetrieb.Dem schloss sich Kreisbrandmeister Christof Strobl an. Er lobte, dass neben klassischer Ausbildung mit dem Schwerpunkt Brandbekämpfung auch Übungen in technischer Hilfeleistung absolviert würden.