Vermischtes Hahnbach

17.01.2017

17.01.2017

Iber. (ibj) Als lebendige Gemeinschaft zeigte sich die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) bei ihrer gut besuchten Generalversammlung. Wichtigstes Thema waren die Vorstandsneuwahlen.

Schriftführer David Hubmann berichtete über das Geschehen des vergangenen Jahres. Neben wöchentlichen Gruppenstunden richtete die KLJB die dreitägige Dorfkirwa mit einem Festgottesdienst aus. Trotz Dauerregens wurde diese als Erfolg bezeichnet. Feste Bestandteile sind zudem die Teilnahmen an den kirchlichen Festen in der Pfarrgemeinde und am Faschingszug in Hahnbach, der Nikolausbesuchsdienst in den Familien und die Gestaltung eines Seniorennachmittags im Advent. Sehr gut werde der Glühweinausschank nach der Christmette von den Dorfbewohnern angenommen. Interne Kicker- und Tischtennisturniere sowie Bowlingfahrten rundeten das Programm ab.Zu neuen Vorsitzenden wurden Sabine Werner, Alexander Schober, Bastian und Matthias Zahn gewählt. Die Kassenführung hat David Hubmann. Schriftführer ist Philipp Kogelbauer. Den Posten des Hausmeisters für das Jugendheim übernimmt Simon Werner. Um die Außenanlagen kümmert sich Bastian Zahn. Die Vereinsfahne wird von Jakob Makitta und Matthias Zahn getragen. In der Vorplanung einigte man sich auf einen Mehrtagesausflug und die Ausrichtung eines "Spiel ohne Grenzen". Für das Jugendheim soll eine stationäre Musikanlage gekauft werden.