Vermischtes Hahnbach

13.02.2017

5

0 13.02.2017

Der Obst- und Gartenbauverein Hahnbach hatte zur Jahreshauptversammlung und zu Ehrungen in den Gasthof Ritter eingeladen. Der Rückblick zeigte, wie aktiv die Gartler sind.

Fleißige Mitarbeiter

"Mindestens 1,5 Erden"

Freude an der Umwelt

(mma) Vorsitzender Josef Moosburger freute sich über den regen Besuch und mit ein paar "Zuckerln" wartete Gerald Schüller zu Beginn auf. Er zählte dazu die "Super-Caorle-Fahrt", wie er sagte, die Primizteppiche und die Teilnahme am Ferienprogramm. Schriftführerin Christel Fiegler wusste von einer "Fülle an Angeboten" das ganze Jahr hindurch zu berichten, vom Forellen-Essen bis hin zum Blumennachmittag, den man in Zusammenarbeit mit den Schwestervereinen Iber und Ursulapoppenricht angeboten hatte.Ein großer Dank ging an die vielen fleißigen und freiwilligen Mitarbeiter und an Werner Krieger für die umfangreiche Vorbereitung der Bastelarbeiten beim Ferienprogramm. Man habe die Teilnehmerzahl der Kinder sogar auf 42 limitieren müssen, der Andrang war riesengroß. Für das Angebot samt Rahmenprogramm habe der Verein nur höchstes Lob erhalten, freute sich Fiegler.Vorsitzender Josef Moosburger war stolz auf sieben neue Vereinsmitglieder. "Dem höchsten Zuwachs auf Kreisebene" und darauf, dass alle angebotenen Veranstaltungen bestens besucht, ja oft sogar ausgebucht waren. Erfreulich sei auch, dass es keine Unfälle gab. Viele bewährte und neue Aktivitäten stellte er für dieses Jahr vor. Neue Wege wolle man mit dem Angebot einer Nachwuchsgruppe an mehreren Freitagnachmittagen gehen. Viel Applaus erhielten die treuen Mitglieder bei dem Tagesordnungspunkt Ehrungen. Für jeweils 30 Jahre wurden Hans Iberer und Franz Kredler ausgezeichnet. 40 Jahre ist bereits Helmut Wild dabei und in Abwesenheit dankte man Willi März für 50 Jahre Vereinstreue.Ein Herzensanliegen war dem Vorsitzenden sein Plädoyer für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit im Kleinen und weltweit. Würde alles so weitergehen wie bisher, bräuchte man mindestens 1,5 Erden, gab er zu bedenken. Er ging auf vielschichtige weltweite Probleme ein und forderte eine deutlich stärkere Nutzung der unendlichen Energien von Sonne, Wind, Geothermie und Wasser. Mit berührend schönen, aber auch teils schockierenden Bildern unterstrich er seine mahnenden Worte.Geschlossene Kreisläufe, regionale Produkte, auch das Urban Gardening, die gärtnerische Nutzung städtischer Flächen innerhalb von Siedlungsgebieten oder in deren direktem Umfeld, lobte er. "Da ja alles verwoben ist, vom Sozialen über die Kultur, Wirtschaft und Energie, bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung für eine gute Zukunft aller. Technik allein wird die Welt nicht retten", betonte er und dankte allen Gartenfreunden für ihren oft täglichen Einsatz für "das lebensnotwendige Grün".Bürgermeister Bernhard Lindner lobte den Verein für seinen "unermüdlichen Einsatz für Umwelt und Natur". Auch in der Gemeindepolitik folge man nachhaltigen Prinzipien, zeigt er auf. Sei es mit der Biogasheizung der öffentlichen Gebäude, den beiden Elektroautos, den Bürger-Sonnenkraftwerken in der AOVE oder dem vorzeigbaren Hahnbacher Schulgarten, fügte er hinzu.Martin Wild überbrachte Grüße vom Hahnbacher Kulturausschuss und zeigte sich erfreut über soviel Spaß und Freude an der Umwelt, "was letztendlich ja allen zugutekommt". Ehrenvorsitzender Josef Luber verwies noch auf die 120-jährige Tradition des Hahnbacher Obst- und Gartenbauvereins und informierte mit einem männlichen Exemplar des Apfelwicklers über dessen Vorkommen, Aussehen und Leben.