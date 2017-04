Ortsverband zieht Bilanz in der Jahreshauptversammlung

02.04.2017

Eine bemerkenswerte Aufbruchstimmung war bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes im Gasthaus Winkler zu erkennen. Der seit fast einem Jahr amtierende Vorsitzende Manfred Ruppert freute sich über viele Besucher.

(ibj) Seit der letzten Versammlung sei der Mitgliederstand um 29 auf 154 Männer und 115 Frauen (Durchschnittsalter 59 Jahre) angestiegen. Mit einer Werbeaktion soll sich um jüngere Mitglieder bemüht werden. Der Leitspruch "Bewegen statt behindern - Zukunft braucht Menschlichkeit" stimme mit dem Wirken des Ortsverbandes überein. Er könne für jeden der Schlüssel zum eigenen Glück bedeuten.Ruppert berichtete über Versammlungen und über die bundesweite Kampagne "Weg mit den Barrieren". Der Ortsverband habe sich dieses Themas angenommen und bei einem Gespräch mit dem Bürgermeister die Problematik dargestellt. Dabei wurden Möglichkeiten erörtert, mit denen die Situation in der Gemeinde verbessert werden soll. Auch im Bewusstsein privater Dienstleister wie Ärzte, Geschäfte, Gaststätten oder Geldinstitute müsse das Problem Berücksichtigung finden. Erstmals beteiligte man sich am Ferienprogramm des Kulturausschusses und war überrascht über die vielen Teilnehmer. Zu Anlässen wie Frohnbergfest und Weihnachten wurde eingeladen. Für heuer seien eine Fahrt zur Ü66 nach München und Vorträge zu aktuellen Themen geplant.Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty aus Amberg schilderte, wie sich der VdK als Unterstützer von bedürftigen Kriegshinterbliebenen zum modernen und größten Sozialverband mit über 1,7 Millionen Mitgliedern entwickelt hat. Bürgermeister Bernhard Lindner stellte die Gemeindeprojekte zum Thema Barrierefreiheit vor. Künftige Bauvorhaben sollen unter diesem Blickwinkel gestaltet werden. HKA-Vorsitzender Martin Wild stellte finanzielle Unterstützung für Tätigkeiten, die dem Gemeinwohl dienen, in Aussicht.Mit einer Ehrennadel und Urkunde wurden Roland Iberer und Lydia Wirth für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.