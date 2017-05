Passbildautomat in Betrieb genommen

Vermischtes Hahnbach

16.05.2017

4

0 16.05.2017

(ibj) Rechtzeitig zum Beginn der neuen Urlaubssaison wurde im Eingangsbereich des Rathauses ein Passbildautomat aufgestellt. So ist es nun möglich, ohne Aufsuchen eines Fotogeschäfts in kurzer Zeit biometrische Bilder für die Erstellung von Ausweisdokumenten oder Führerscheinen zu erwerben.

Durch ständige Wartung eines Fotografenmeisters werde gewährleistet, dass die Qualität den Anforderungen für Ausweisbilder entspricht. Die Bedienung wird in verständlicher Form auf einem Bildschirm und akustisch in der Fotokabine erklärt.Bürgermeister Bernhard Lindner ist erfreut, dass die Verwaltungsgemeinschaft Hahnbach diese Dienstleistung anbieten kann. Für die Mitarbeiter im Rathaus ist es eine Erleichterung, da Passbilder durch die Anbindung des Automaten an das Computernetzwerk direkt ohne Qualitätsverlust und mit Einhaltung des Datenschutzes abgerufen werden können.Um Missbrauch zu verhindern, speichert der Automat keine Bilddaten und sondern löscht diese sofort nach Fertigstellung. Bei Problemen oder Unklarheiten leisten Rathausmitarbeiter Hilfestellung.