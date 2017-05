Vermischtes Hahnbach

14.05.2017

In Hahnbach, Poppenricht und Gebenbach ist die Welt weitgehend in Ordnung. Das ist das positive Fazit des jährlichen Sicherheitsgesprächs, das die Bürgermeister der drei Kommunen mit dem Spitzenduo der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg führten.

Zehn Fälle geklärt

Öffentlichkeit wichtig

Vermehrte Hinweise

Kleiner Dienstweg

(ibj) Die Runde traf sich im Hahnbacher Rathaus, voran Gastgeber Bernhard Lindner (Hahnbach) und seine Bürgermeisterkollegen Franz Birkl (Poppenricht) und Peter Dotzler (Gebenbach). Zu ihnen gesellten sich die Leiter der PI Sulzbach-Rosenberg, Erster Hauptkommissar Michael Kernebeck und Hauptkommissar Peter Merold. Die allgemeine Aussage beider Beamten: "Man kann zufrieden sein. Aus polizeilicher Sicht ist hier die Welt noch weitgehend in Ordnung." Insgesamt betrachtet könnten sich die Bürger sicher fühlen. Während im bayerischen Durchschnitt die Häufigkeitszahl im Jahre 2016 (Straftaten pro 1000 Einwohner) bei 47,8 und die Aufklärungsquote bei 63,7 Prozent liegen, stellen sich die Zahlen für die drei Gemeinden positiver dar.So wurden in Gebenbach lediglich 27 Fälle bekannt, bezogen auf die Häufigkeitszahl ist das ein Wert von 19,0. Insgesamt wurden zehn Delikte (58,8 Prozent) aufgeklärt. Etwa gleichbleibend niedrig werden die Straftaten für Poppenricht trotz der unmittelbaren Nachbarschaft zu den Städten Amberg und Sulzbach-Rosenberg registriert. Die Anzahl der bekannt gewordenen Vergehen verzeichnete einen leichten Anstieg von 42 auf 43, was einer Häufigkeitszahl von 13,0 entspricht. 18 Fälle (41,9 Prozent) wurden hier aufgedeckt.Auffälliger stellt sich die Statistik für Hahnbach dar. Im Vergleich zu 2015 war ein Anstieg um 20 auf 84 Straftaten mit der Häufigkeitszahl 17,0 zu verzeichnen. Bei 53 Fällen (63,1 Prozent) verliefen die Ermittlungen erfolgreich. Sehr hilfreich sei das Mitwirken der Öffentlichkeit in ländlichen Gegenden bei der Aufklärung von Straftaten, so die beiden Polizeibeamten.Zugutegekommen seien der Bevölkerung auch mehrere Präventionsveranstaltungen, etwa zum Thema Wohnungseinbrüche. Gerade hier seien durch bauliche Vorkehrungen oder aufmerksame Nachbarn etwa zwei Drittel der Taten nicht zur Vollendung gekommen.Die niedrigeren Aufklärungsquoten in den drei Kommunen im Vergleich zum Landesschnitt seien nach Ansicht der Ordnungshüter darin begründet, dass bei Sachbeschädigung, wie umgeknickten Verkehrszeichen oder verkratzten Autos, vermehrt Anzeige erstattet werde, oftmals jedoch erst so spät, dass sich keine Ermittlungsansätze mehr ergäben. Betäubungsmitteldelikte und Internetkriminalität spielten kaum eine Rolle.Ebenso wenig fielen die in den Kommunen beheimateten Asylbewerber durch Straffälligkeiten besonders auf. Insgesamt sei eine zunehmend positive Grundeinstellung zur Flüchtlingsthematik im Vergleich zu früheren Sichtweisen zu erkennen.Das Resümee für alle größeren Veranstaltungen der drei Gemeinden (Fasching, Kirwa, Bergfeste) war zufriedenstellend. Die Anwesenden waren sich einig, dass sich die vermehrten Hinweise der Kommunen an die Veranstalter auf den Jugendschutz positiv auswirkten.Bürgermeister Lindner bedankte sich auch im Namen seiner Kollegen für die "unkomplizierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg". Besonders "Amtshilfe auf dem kleinen Dienstweg" sei oft sehr hilfreich.