Vermischtes Hahnbach

10.03.2017

40

0 10.03.201740

Erhebliche Verletzungen zog sich eine 81-Jährige am Donnerstag gegen 11.30 Uhr bei einem ungewöhnlichen Unfall zu: Sie fiel aus Unachtsamkeit in eine nicht abgedeckte Werkstattgrube.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten deshalb in die Gartenstraße aus, um die 81-Jährige aus der 1,40 Meter tiefen Schmiergrube in ihrer Garage zu bergen. Die Frau kam laut Pressebericht der Polizei in das Sulzbach-Rosenberger Krankenhaus.