Vermischtes Hahnbach

12.03.2017

"Lass' los!" - ertönt das laute und überzeugte Kommando aus den Kehlen der Vorschulkinder während ihres vierstündigen Selbstbehauptungskurses. Klaus Inderst von der Kampfkunstschule Amberg leitete zum wiederholten Mal das Lern- und Übungsprogramm in der Kindertagesstätte St. Josef, in dem es vor allem darum geht das Selbstbewusstsein der Mädchen und Buben zu stärken. In Rollenspielen lernten sie, zur rechten Zeit laut und deutlich Nein zu sagen und so Furchtlosigkeit auszudrücken.

Wenn Inderst seine Schüler aufforderte, ihren Partner "feste an der Nase zu rubbeln", dann war das keineswegs ein fröhliches Spiel, sondern die Aufforderung, den Gegner mit einem lauten "Hau ab" von sich zu stoßen. Bilderbücher zum Thema faszinierten die Teilnehmer. In der letzten Trainingsstunde durften die Kinder ihren Eltern das Gelernte vorführen. Der Kursleiter empfahl den Erwachsenen, jetzt schon stressfrei den künftigen Schulweg abzugehen und zu klären, auf welchen sogenannten "Rettungsinseln" die Kinder eventuell Hilfe erhalten könnten.