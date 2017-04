Vermischtes Hahnbach

28.04.2017

22

0 28.04.201722

Christoph Ulrich lupft die Folie, aus der Erde schaut schon das Köpfchen raus. Fingerspitzengefühl ist gefragt im Umgang mit den zarten Stangen. Seit 13. April wird das königliche Gemüse auf den Feldern der Ulrichs auf dem Laubhof geerntet - die Spargelsaison läuft längst, auch wenn's Wetter so gar nicht dazu passen mag.

Cumulus als neue Sorte

So bleibt der Spargel frisch

Selbst unter der Folie sind die Köpfe des Spargels erfroren. Christoph Ulrich

Viele kaufen Spargel bewusst für die leichte Küche. Anna Ulrich

Zum Nachkochen Weiß oder grün? Das ist beim Spargel die Gretchen-Frage. Für die Liebhaber beider Sorten hier zwei Rezepte von Spargel-Bäuerin Anna Ulrich:



Grüner Spargel



Spargel-Pfanne



Grünen Spargel in zwei Zentimeter große Stücke schneiden, in einer Pfanne mit Butter und ein bisschen Zucker zwei bis drei Minuten angebraten. Cocktail-Tomaten dazu geben und kurz mitbraten. Gekochte Bandnudeln oder Spätzle in die Pfanne geben, diese vom Herd nehmen und Mozzarella-Stücke untermengen. Mit Kräutern würzen, mit Balsamico-Essig abschmecken.



Weißer Spargel



Spargelauflauf



Zutaten (für vier Personen): 1200g Spargel, 135g Butter, 75g Mehl, 3 Eier, 2TL Brühe, 120g Käse gerieben, 200g Schinken, eventuell Semmelbrösel.



Zubereitung: Spargel schälen, schneiden und in einem Topf mit etwas Salz, Zucker, und Pfeffer kurz kochen. Den gekochten Spargel abseihen und das Wasser aufheben; beides abkühlen lassen. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und die Eier trennen. Die Butter bei schwacher Hitze in einem Topf schmelzen, mit Mehl und dem Wasser, in dem der Spargel zuvor gekocht worden war, eine Einbrenne anrühren. Den Topf vom Ofen nehmen und 170g geriebenen Käse, das Eigelb sowie zwei Teelöffel Brühe unterrühren. Das Eiweiß schlagen und unter die Masse heben. Nun wird die Auflaufform bestückt: zuerst etwas von der Masse, dann der Spargel, etwas Schinken in Würfel geschnitten und nochmals die Masse. Zum Schluss mit dem übrigen Käse bestreuen, wer möchte auch mit Semmelbröseln. Der Auflauf wird bei 180 Grad im Ofen circa 50 Minuten gebacken. (san)

Spargel und mehr Mit einem Spargelfest am Montag, 1. Mai, startet die Familie Ulrich offiziell in die Saison. Ab 11 Uhr wird auf dem Laubhof Spargel angeboten: klassisch mit Schinken, Kartoffeln und Kräutersauce, aber auch als Spargelauflauf. Außerdem gibt es Spanferkel, Schweinebraten und Bratwürste sowie Kaffee und Kuchen. Die Ulrichs freuen sich alljährlich über einen guten Zuspruch beim Spargelfest in Laubhof. "Es ist immer gut besucht", urteilt Christoph Ulrich. Die Wetteraussichten für Montag sind gut, ab Sonntag soll es wärmer und freundlicher werden. Für den Fall, dass es entgegen der Prognosen regnet, wird ein Zelt aufgestellt. (san)

Laubhof. "Der Spargel wächst - wider Erwarten", sagt Christoph Ulrich. Es klingt, als könnte er es selbst nicht glauben, angesichts des kalten und regnerischen Wetters. Doch die zarten Spitzen des Spargels, der als König unter den Gemüsen gilt, drängen aus der Erde heraus. "Normalerweise fangen wir mit dem Stechen um den 20. April an", erklärt der Spargel-Bauer vom Laubhof. Heuer allerdings ging's schon am 13. April los. Gemeinsam mit seiner Frau Anna baut Christoph Ulrich auf rund drei Hektar Spargel an, den weißen auf 2,5 Hektar, den grünen auf einem halben Hektar. Grüner Spargel sei in Deutschland immer noch eine Art Nischenprodukt. Bei den Griechen ist das anders, "sie bauen zu 90 Prozent den grünen an".Im Prinzip hat Christoph Ulrich gar nichts gegen die Nässe von oben. "Es darf schon regnen", sagt er, "wir brauchen den Niederschlag." Diese Woche war er draußen, um zu pflanzen. "Da hat der Acker ganz schön gestaubt." Wird der Spargel gepflanzt, dann wird er zunächst gehegt und gepflegt, im dritten Jahr wird er nur die Hälfte der regulären Zeit gestochen, ab dem vierten Jahr dann die vollen sechs Wochen.Die Ulrichs haben inzwischen - zusätzlich zu ihren klassischen Spargelsorten - eine Sorte angebaut, die dem Verbraucher enorm entgegenkommt: Sie heißt Cumulus, ihr Vorteil liegt darin, dass man diese Stangen kaum mehr schälen muss. Andererseits erfordert diese Sorte ein noch größeres Fingerspitzengefühl von den Spargelstechern. "Dieser Spargel ist extrem zart und bricht sehr schnell." Der Laubhof-Bauer baut auf seinen Feldern frühe bis mittelfrühe Sorten an. Späte Sorten finden sich auf seinen Äckern nicht. "Wir stechen ja nur bis Mitte Juni, da ist bei uns die Saison vorbei."Offiziell geht die Spargelsaison bis Johanni am 24. Juni. "Da ist die Sommersonnenwende, da geht es dann wieder rückwärts", erklärt Christoph Ulrich. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. "Man sagt, der Spargel braucht 100 Tage, um Photosynthese zu betreiben und Nährstoffe einzulagern." Schließlich soll er im nächsten Frühsommer wieder geerntet werden. Christoph Ulrichs Eltern hatten Mitte der 1980er-Jahre mit dem Spargel angefangen. Sie bauten ihn erst auf einem halben Hektar an, später auf einem ganzen. "Zeitweise hatten wir auch schon fünf Hektar", erinnert sich der Laubhof-Chef. Das königliche Gemüse wird im eigenen Hofladen, in zwei Verbrauchermärkten und auch in Metzgereien verkauft.Am Spargel scheiden sich die Geister, die einen mögen ihn, die anderen können ihm partout nichts abgewinnen. Manche schwören auf die weißen Stangen, andere finden den grünen Spargel besser. "Viele kaufen Spargel bewusst für die leichte Küche", so Anna Ulrichs Erfahrung. Ihr Tipp: Spargel definitiv nicht zu lange kochen lassen. Besser sei, ihn im heißen Wasser ziehen zu lassen. Damit der rohe Spargel frisch bleibt, sollte er in ein feuchtes Geschirrtuch eingewickelt und im Gemüsefach des Kühlschranks gelagert werden.Geerntet wird auf den Feldern der Familie Ulrich frühmorgens. Trotz des April-Wetters ist die Ausbeute recht gut. Christoph Ulrich verhehlt nicht, dass die Kälte der vergangenen Woche den empfindlichen Stangen teilweise arg zugesetzt hat. "Selbst unter der Folie sind die Köpfe erfroren." Vor allem die grüne Variante hat es hart getroffen. "Er ist in keinem Erddamm und unter keiner Folie, der ist bei minus fünf Grad erfroren."Doch die Ulrichs bleiben optimistisch. "Es gab schon Jahre, da haben wir am 11. Mai zum ersten Mal gestochen." Bis auf die Nachtfröste sei die Witterung okay. Die Spargelernte ist passabel, die Kundennachfrage eher verhalten - das wechselhafte Wetter und die Kälte machen nicht gerade Appetit auf leichtes Sommergemüse.