25.01.2017

In beeindruckender Einigkeit ging die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kötzersricht über die Bühne. Bei den Neuwahlen stellte sich der gesamte Vorstand wieder zur Verfügung - und wurde glatt komplett im Amt bestätigt.

Vorstand Vorsitzender: Franz-Josef Rauch Stellvertreter: Josef Erras



Kassier: Michael Heidlinger



Schriftführer: Gerd Eckstein



Vertrauensleute: Barbara Weiß und Markus Weiß



Kassenprüfer: Martin und Stephan Erras



Fahnenträger: Martin Erras und Hans Weiß (ibj)

Kötzersricht. Vorsitzender Franz-Josef Rauch sprach bei der gut besuchten Zusammenkunft im Gasthaus Rauch von einem bewegten Vereinsjahr. Er lobte die stets zahlreiche Beteiligung an den Veranstaltungen in der Gemeinde Hahnbach während des ganzen Jahres, vor allem bei kirchlichen Anlässen wie Floriani-Amt, Fronleichnam und der Primiz von Daniel Fenk.Besonders erwähnte er die Teilnahme am Hahnbacher Faschingszug und die Bewirtschaftung der Cocktailbar beim Marktfest. Als Dank dafür sei das Grillfest gedacht gewesen. Bei so einem Zusammenhalt mache es ihm Freude, Vorsitzender zu sein.Kommandant Martin Weiß berichtete von einem überaus aktiven Jahr. Neben der Hilfe bei einem Brand in Hahnbach hatte man drei Einsätze im eigenen Bereich zu verzeichnen. Er stellte das gute nachbarschaftliche Verhältnis zur Hahnbacher Wehr heraus. Im Herbst machten Aktive die Hydranten in Kümmersbuch und Kötzersricht winterfest. Zur Unterweisung in den Unfallverhütungsvorschriften erwartet der Kommandant die Beteiligung aller Aktiven der Feuerwehr.Kassier Markus Heidlinger hatte beruhigende Zahlen auf Lager. Dennoch soll für unerwartete Ausgaben ein finanzielles Polster angespart werden. Bürgermeister Bernhard Lindner lobte die Aktivitäten in Kötzersricht und bescheinigte den Feuerwehrleuten einen vorbildlichen Zusammenhalt. Besonders stellte er die bescheidenen Ansprüche bei der Bedarfsbesprechung heraus.Kreisbrandmeister Christof Strobl sprach von einer "kleinen, aber feinen Wehr". Ihre eingegrenzte Alarmierung bei Einsätzen habe in der geringen Ausstattung ihre Ursache. Eine SMS-Alarmierung zur Unterstützung der Feuerwehr Hahnbach müsse die Gemeinde veranlassen. Dank sagte HKA-Vorsitzender Martin Wild für das Engagement im Ehrenamt und für die Verlässlichkeit im Vereinsleben der Marktgemeinde.Für den Sommer kündigte der Vorsitzende eine Betriebsbesichtigung der Firma Ulrich auf dem Laubberg an. Zur Pflege der Gemeinschaft in den Ortschaften Kümmersbuch, Kötzersricht und Laubhof soll ein Tagesausflug dienen. Geeignete Vorschläge dazu sind willkommen.