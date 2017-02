Vermischtes Hahnbach

16.02.2017

16.02.2017

Vorstand Vorsitzender: Daniel Weidner Stellvertreter: Katrin Daubenmerkl und Angela Wiesnet



Technischer Leiter: Stephan Hirsch Stellvertreter: Benedikt Heisig und Christian Birner



Jugendleiterin: Marie Wawersig



Kassenwartin: Melanie Kormann



Beisitzer: Kerstin Kellner und Markus Siegert (ibj)

Sie ist eine bedeutende Institution in Hahnbach: Aus dem Munde von Bürgermeister Bernhard Lindner erfuhr die Wasserwacht große Anerkennung bei ihrer Hauptversammlung. Daniel Weidner steht weitere vier Jahre als Vorsitzender an der Spitze des Vereins.

Vilsschwimmen verlegt

Viele Stunden Aufsicht

Hier wird das Ehrenamt großgeschrieben. Martin Wild, Kulturausschuss-Vorsitzender

Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt bei der Sitzung im Gasthof Ritter. Die Ortsgruppe zählt 374 Vereinsangehörige, davon 132 Aktive und 101 Jungmitglieder. Der Altersdurchschnitt liegt bei 29 Jahren.In seinem Bericht erinnerte Daniel Weidner an die Teilnahme an Veranstaltungen in der Marktgemeinde und im kirchlichen Bereich. Besonders stellte er Faschingszug und Marktfest sowie die Unterstützung des Kinderferienprogramms mit dem Fahrdienst heraus. Gemeinsam mit der BRK-Bereitschaft wurden vier Blutspendetermine und die Ehrung oftmaliger Spender organisiert.Erwähnt wurden auch Zeltlager, Wanderungen, Weiherfest mit Sautrogrennen oder die Teilnahme am Donauschwimmen. Das Vilsschwimmen 2017 musste wegen des plötzlichen Starkfrostes auf Sonntag, 19. März, verlegt werden. Rund 670 Stunden wandten die Mitglieder für die Hallenbadaufsicht auf. Guten Anklang fanden bei der Bevölkerung vier Schwimmkurse und das Aqua-Jogging. In der Flüchtlingshilfe stellte die Ortsgruppe Personal für die Zugbegleitung und verrichtete Dienst im Auffanglager Rottal-Inn.Jugendleiterin Marie Wawersig berichtete von 50 aktiven Jugendlichen im Training. Unter den elf Neuzugängen sind drei Flüchtlingskinder. Fünf Flüchtlinge beteiligen sich am Erwachsenentraining. 14 Kinder erwarben das Jugendschwimmabzeichen.Die hallenbadfreie Zeit überbrückte man mit Wanderungen, Radtouren, Zillenfahren, Bastelabenden und Besichtigungen. Mit der BRK-Bereitschaft ging es um Sofortmaßnahmen bei Unfällen. Von einem gut gefüllten Konto berichtete Kassenverwalterin Melanie Kormann. Das Marktfest zählte zu den wichtigsten Einnahmequellen.BRK-Kreisvorsitzender Gerd Geismann und Wasserwacht-Kreisvorsitzender Michael Schmidt warteten mit Komplimenten für die Aktiven auf. Nur dank des ehrenamtlichen Einsatzes könne man den Leistungsanforderungen gerecht werden. Die Ansprüche an das BRK würden immer größer, doch seien durch die gute Jugendarbeit die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Ortsgruppe sei ein Stützpfeiler im Landkreis.Bürgermeister Bernhard Lindner zollte dem Vorsitzenden Respekt für seine Weitsicht und dankte für die vielen Aufsichtsstunden im Hallenbad. Kulturausschuss-Vorsitzender Martin Wild lobte die Unterstützung des Ferienprogramms mit dem Fahrdienst und die Schwimmkurs-Angebote für Jung und Alt. "Hier wird das Ehrenamt großgeschrieben", sagte Wild. Mit Auszeichnungsspangen wurden geehrt: für fünf Jahre Mitgliedschaft Andreas, Elias und Thomas Batek, für zehn Jahre Jasmin Ehbauer, für 20 Jahre Johann Gebhard, Christian und Mathias Siegert-Strobl, für 25 Jahre Helga Gebhard und Michael Wiesnet, für 35 Jahre Ludwig Graf, für 65 Jahre Erwin Stubenvoll.Der Vorsitzende dankte Johann Gebhard für 20 Jahre als Fahnenträger. Die Wasserwacht-Medaille in Bronze erhielten Nadine Graf, Anna-Maria Treptow und Marie Wawersig. Silber ging an Melanie Kormann, mit Gold wurden Katrin Daubenmerkl und Angela Wiesnet geehrt. Die BRK-Ehrennadel in Silber erhielten Benedikt Heisig und Markus Siegert. Für Robert Fischer und Gerhard Preuß gab es das Ausbilderehrenzeichen in Silber.