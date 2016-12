Vermischtes Hahnbach

Das Schild des örtlichen Kanuverleihs war das größte Fundstück bei der Vilsreinigungsaktion der Wasserwacht. Wahrscheinlich haben es Vandalen in den Fluss geworfen. Es wurde dem Besitzer zurückgegeben. Außerdem fischten die Ehrenamtlichen noch einen Bierkasten aus dem Wasser - und so viel Müll, dass ein ganzer Sack voll wurde. Die Wasserwacht reinigt immer vor dem Vilsschwimmen zu Dreikönig die Strecke. Am Freitag, 6. Januar, springen um 14 Uhr zum 38. Mal etwa 70 Teilnehmer an der Vilsbrücke in den Fluss und schwimmen die zwei Kilometer bis zum Kickenweiher. Bild: hfz