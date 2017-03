Vermischtes Hahnbach

07.03.2017

Es geht um insgesamt rund 50 000 Bienen: Die hat ein Unbekannter in der vergangenen Woche in Hahnbach gestohlen - samt der fünf Bienenkästen, in denen die Tiere lebten. Der Dieb war zwischen Montag, 27. Februar, und Montag, 6. März, im Waldgebiet Mühlholz im Hahnbacher Ortsteil Schalkenthan auf Beutezug. Dort brach er das Schloss eines Bienenfreistand auf und nahm die fünf Kästen mit.

Den Gesamtwert seiner Beute beziffert die Polizei mit etwa 1500 Euro. Die Polizei Sulzbach-Rosenberg setzt nun darauf, dass es Zeugen diese Tat gibt: Sie nimmt Hinweise unter 09661/87 44 0 entgegen.