Winter-Vilsschwimmen am Dreikönigstag in Hahnbach

Vermischtes Hahnbach

02.01.2017

31

0 02.01.201731

Um die 70 Teilnehmer erwartet die Wasserwacht Hahnbach zum 38. Wintervilsschwimmen am Freitag, 6. Januar, um 14 Uhr an der Vilsbrücke. In den vergangenen Tagen wurde die Schwimmstrecke von Unrat freigemacht.

Die Unerschrockenen werden sich mit dem Schlachtruf "Patsch nass" in die 4 bis 5 Grad kalte Vils stürzen und rund 2000 Meter bis zum Kickenweiher unterhalb des Frohnbergs zurückzulegen. Die ersten Schwimmer werden nach einer halben Stunde von den Schlachtenbummlern und mit heißem Tee am Ziel erwartet. Nach dem Abspritzen durch die Feuerwehr werden sie mit Bussen zu einer heißen Dusche zum Hallenbad gebracht. Um 16 Uhr treffen sich die Teilnehmer im Gasthof Ritter zur Siegerehrung. Jeder von ihnen erhält eine Urkunde. Die drei Ortsgruppen mit den meisten Teilnehmern bekommen Ehrenpreise. Die Gesamtleitung liegt beim Vorsitzenden Daniel Weidner. Die ärztliche Betreuung übernimmt Dr. Christoph Robl. Weitere Auskünfte unter 0170/5863105 und bei der Wasserwacht Hahnbach